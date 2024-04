Vận động viên lặn Nghệ An phá kỷ lục giải vô địch bơi - lặn quốc gia năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại Giải bơi - lặn vô địch quốc gia vừa được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vận động viên lặn Nghệ An Nguyễn Trọng Dũng đã phá kỷ lục Quốc gia ở nội dung sở trường 400m vòi hơi chân vịt.

Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m năm 2024 diễn ra từ ngày 28/3 – 2/4, nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên tại các địa phương, các ngành. Qua đó để có hướng tập trung đầu tư, bồi dưỡng các vận động viên đội tuyển quốc gia tham dự các giải khu vực và quốc tế. Đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).

Tham gia thi đấu tại giải có sự góp mặt hơn 233 vận động viên của 23 đơn vị trong cả nước như: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Long An, Phú Thọ, Quân đội, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Hải Dương, Nghệ An, Thái Bình... Các vận động viên thi đấu, tranh chấp 71 bộ huy chương (lặn 26 bộ, bơi 45 bộ).

Các vận động viên tranh tài tại Giải bơi, lặn vô địch quốc gia bể 25m năm 2024. Ảnh: NVCC.

Đoàn Nghệ An tham gia giải đấu với 3 vận động viên lặn của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Kết thúc giải, các vận động viên Nghệ An giành được 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Trong đó, vận động viên Nguyễn Trọng Dũng giành Huy chương Vàng, đồng thời phá kỷ lục quốc gia nội dung sở trường 400m vòi hơi chân vịt với thành tích 3 phút 02 giây 12 (kỷ lục cũ là 3 phút 05 giây 08).

Nguyễn Trọng Dũng nhận Huy chương Vàng ở nội dung lặn 400m vòi hơi chân vịt. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Trọng Dũng cũng giành thêm 1 Huy chương Bạc ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt và 1 Huy chương Đồng nội dung 1.500m vòi hơi chân vịt.

Các vận động viên Hồ Quốc Khánh (ngoài cùng bên trái) và Nguyễn Trọng Dũng (ngoài cùng bên phải) của đoàn Nghệ An lần lượt giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng ở nội dung 1.500m vòi hơi chân vịt. Ảnh: NVCC.

Hai vận động viên còn lại là Hồ Quốc Khánh - giành 2 Huy chương Bạc ở các nội dung 800m, 1.500m vòi hơi chân vịt và Nguyễn Tú Anh – giành 2 Huy chương Đồng ở các nội dung 400m, 800m vòi hơi chân vịt./.