Nghệ An giành 5 Huy chương Vàng tại Giải bơi - lặn các vận động viên xuất sắc quốc gia năm 2023

(Baonghean.vn) - Hai vận động viên giành huy chương Vàng cho đội tuyển Nghệ An là Nguyễn Trọng Dũng và Nguyễn Tú Anh.

Giải bơi - lặn các vận động viên xuất sắc quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 10 -13/12, tại thành phố Tây Ninh, với sự tham gia của 169 vận động viên đến từ nhiều đơn vị trong cả nước, gồm: Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5…

Đội tuyển lặn Nghệ An tham dự giải lần này với 3 vận động viên. Qua 3 ngày thi đấu, đội đã giành được 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Vận động viên lặn Nguyễn Trọng Dũng của đội tuyển Nghệ An giành Huy chương Vàng ở nội dung 400m vòi hơi chân vịt tại Giải bơi - lặn các vận động viên xuất sắc quốc gia năm 2023. Ảnh: NVCC

Trong đó, vận động viên Nguyễn Trọng Dũng đã xuất sắc giành 3 huy chương Vàng ở các nội dung 200m, 400m, 800m vòi hơi chân vịt và 1 huy chương Đồng nội dung 50m nín thở.

Hai Huy chương Vàng còn lại thuộc về vận động viên Nguyễn Tú Anh ở các nội dung 1500m và 800m vòi hơi chân vịt. Ngoài ra, Tú Anh còn giành thêm 1 Huy chương Bạc nội dung 400m vòi hơi chân vịt.