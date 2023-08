Vàng thế giới tăng mạnh mức 1.934,4 USD/oz; Giá USD tiếp tục đà phi mã

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Vàng thế giới tăng mạnh mức 1.934,4 USD/oz

Sáng 30/8 (theo giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang là 1.934,4 USD/oz, tăng 14,7 USD/oz so với đầu phiên giao dịch. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 24.350 VND, giá vàng thế giới tương đương 56,75 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 30/8.

Giá vàng thế giới hiện tăng mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 67,55 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 68,15 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 67,30 - 68,20 triệu đồng/lượng. So với mở cửa phiên giao dịch ngày 29/8, giá vàng mua vào và bán ra tại DOJI tăng 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang duy trì ở mức 900.000 đồng/lượng.

Giá Đô la tiếp tục đà phi mã

Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (30/8) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.963 VND/USD, tăng 3 đồng so với mức niêm yết 29/8.

Tỷ giá USD/VND, giá USD chợ đen, USD VCB tiếp tục đà phi mã. Trong khi đó, tỷ giá USD thế giới quay đầu giảm mạnh.

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đà phi mã. Ảnh: Việt Phương

Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.400 - 25.111 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 25.111 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank tăng 115 đồng cho mức mua vào là 24.010 và mức bán ra là 24.350. Giá mua và giá bán USD hiện nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.300 VND/USD.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Sau nhiều phiên giữ giá ổn định, đi ngang, ngày 30/8, cà phê bắt đầu tăng nhẹ trở lại, mức tăng từ 100 - 200 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 65.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 65.300 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.900 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg).

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hiện ở mức 65.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên sàn Robusta London -Anh và sàn ICE US – New York tiếp tục ổn định, có sự giảm nhẹ so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tiếp tục điều chỉnh giảm dưới 1% so với phiên giao dịch gần nhất. Kỳ hạn giao ngay tháng 12/2023 giảm 0,40 cent, xuống 152.75 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 3/2024 giảm 0,45 cent, còn 153.85 cent/lb, kỳ hạn tháng 5/2024 là 154.75 cent/lb và tháng 7/2024 là 155.25 cent/lb. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Xuất khẩu gạo tăng 36,1%, đạt 3,17 tỷ USD

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo đạt 3,17 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hàng loạt thông tin trên thị trường xuất khẩu gạo đang tiếp tục tác động mạnh đến giá gạo xuất khẩu. Cụ thể, mới đây, Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ áp dụng mức thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ. Thông báo được Bộ Tài chính đưa ra vào ngày 25/8, có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được áp dụng cho đến ngày 16/10 năm nay.

Đồng thời, Ấn Độ cũng đã áp dụng mức giá sàn xuất khẩu đối với gạo basmati là 1.200 USD/tấn. Không chỉ Ấn Độ, Myanmar cũng đang lên kế hoạch tạm hạn chế xuất khẩu gạo để nhằm đáp ứng tiêu thụ nội địa. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Myanmar là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 5 trên thế giới, bán hơn 2 triệu tấn mỗi năm.

Những động thái này đã tác động trực tiếp đến giá gạo xuất khẩu. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, giá gạo 5% tấm của nước ta hiện duy trì ở mức 643 USD/tấn, gạo 25% tấm giao dịch ở 623 USD/tấn. Theo đó, gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đang cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan lần lượt là 13 USD/tấn và 35 USD/tấn. Đây cũng là mức cao nhất trong 15 năm qua.

Với gạo 25% tấm có sự tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch 28/8. Cụ thể, loại gạo này của Việt Nam tăng 5 USD/tấn lên 628 USD/tấn; gạo Thái Lan giảm 2 USD/tấn xuống mức 563 USD/tấn; gạo Pakistan cũng tăng 5 USD đạt 533 USD, song vẫn thấp hơn hàng cùng loại của nước ta 95 USD/tấn.