Xếp loại 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An hiện có 28 đảng bộ trực thuộc, gồm 26 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2 đảng bộ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 6 tập thể "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023 gồm 5 đảng bộ: Nam Đàn, Quỳ Châu, thành phố Vinh, Quân sự tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 2261-QĐ/TU ngày 4/1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại 5 đảng bộ cấp trên cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 20 đảng bộ cấp trên cơ sở “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 1 đảng bộ cấp trên cơ sở “Hoàn thành nhiệm vụ” và 2 đảng bộ cơ sở “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cụ thể, các đảng bộ cấp trên cơ sở: Nam Đàn, Quỳ Châu, thành phố Vinh, Quân sự tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

20 đảng bộ cấp trên cơ sở được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” gồm: Tân Kỳ, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quế Phong, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa, Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An.

Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Đối với Đảng bộ cơ sở, các Đảng bộ Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.