2 tập thể ở huyện Tân Kỳ được tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 8/1, Huyện ủy Tân Kỳ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Tỉnh ủy.

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm và nỗ lực lớn, bám sát chỉ đạo của tỉnh và chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm, cấp ủy huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị năm 2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 23/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 8.057 tỷ 265 triệu đồng, tăng 7,2% so với năm 2022. Giá trị bình quân đầu người ước đạt 48,4 triệu đồng, tăng 5,5 triệu đồng so với năm 2022...

Được sự ủy quyền của cấp trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy trao tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ảnh: Trọng Hùng

Công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện, trong đó tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên được quan tâm, chú trọng và đã phát huy hiệu quả. Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bám cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Trọng Hùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2023 tại địa phương, đơn vị; đồng thời, nêu một số khó khăn, vướng mắc còn gặp phải và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát trong năm 2024.

Dịp này, được sự ủy quyền của cấp trên, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh Nghệ An và trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn từ năm 2020 - 2022 cho 5 cá nhân. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ cũng đã trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 cho 10 tổ chức cơ sở Đảng.