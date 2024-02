Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 nhiều gia đình, cá nhân sử dụng ô tô để trở lại các thành phố lớn làm việc. Bên cạnh đó, không ít người rảnh rỗi thời gian cũng lái ô tô đi du lịch… khiến cho lượng phương tiện ô tô lưu thông trên đường ngay cả đường cao tốc cũng khá đông, thậm chí còn xảy ra tắc nghẽn, kẹt xe. Thay vì đi đường quốc lộ, nhiều tài xế thường chọn các tuyến đường cao tốc để di chuyển nhằm tiết kiệm thời gian, tuy nhiên không ít tài xế, đặc biệt là các tài mới hay mắc những lỗi cơ bản rất dễ dẫn đến tai nạn khi lái xe trên cao tốc.

Không ít tài xế, đặc biệt là các tài mới hay mắc những lỗi cơ bản rất dễ dẫn đến tai nạn khi lái xe trên cao tốc. Ảnh: Bá Hùng

Dưới đây là 4 lỗi tài xế hay mắc phải dễ gây tai nạn khi lái xe trên cao tốc:

Điều khiển ô tô chạy quá chậm

Các tuyến đường cao tốc hiện nay đều quy định tốc độ tối thiểu và tối đa tùy từng đoạn hoặc toàn tuyến đường cao tốc. Trong đó, đa số đều quy định tốc độ tối thiểu là 60 km/giờ và tốc độ tối đa là 120 km/giờ. Một số tuyến cao tốc hiện nay như Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Lào Cai - Kim Thành quy định tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Một số tuyến cao tốc hiện nay như Mai Sơn - Quốc lộ 45 quy định tốc độ tối đa 90 km/giờ. Ảnh: Bá Hùng

Giới hạn tốc độ trên các tuyến cao tốc được quy định rõ, tuy nhiên nhiều tài xế khi lái xe trên đường cao tốc điều khiển xe chạy khá chậm, thậm chí thấp hơn mức tốc độ tối thiểu được quy định. Điều này không sai luật, tuy nhiên việc điều khiển ô tô chạy quá chậm trên đường cao tốc, đặc biệt lưu thông ở làn ngoài cùng bên trái, gây cản trở, khó khăn cho các phương tiện cùng lưu thông muốn vượt lên và rất dễ dẫn đến tai nạn. Do đó, để đảm bảo an toàn khi lái xe trên cao tốc, nếu đi chậm nên cho xe lưu thông ở mức tốc độ tối thiểu được quy định và về bên phải phần đường xe chạy để không làm cản trở các phương tiện khác.

Không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước

Giữ khoảng cách với xe phía trước là một trong những kỹ năng cơ bản khi lái ô tô. Tuy nhiên, khi lái xe trên cao tốc, nhiều tài xế thường chủ quan, lơ là chạy bám đuôi xe phía trước. Điều này rất dễ nguy hiểm bởi nếu xe phía trước phanh gấp khi gặp sự cố, xe phía sau sẽ không kịp xử lý dẫn đến va chạm, tai nạn theo kiểu "dồn toa" hàng loạt xe. Đặc biệt, những ngày sau Tết Nguyên đán khi lưu lượng phương tiện đông, nếu không giữ khoảng cách an toàn rất dễ gây tai nạn.

Khi lái xe trên cao tốc nên chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ảnh: Bá Hùng

Do đó, khi lái xe trên cao tốc nên chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Những tài xế có kinh nghiệm và thường xuyên lái xe trên đường cao tốc chia sẻ, nếu lái xe với tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước khoảng 35 mét. Từ 60 - 80 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu khoảng 55 mét. Tốc độ 80 đến dưới 100 km/giờ, cần giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 mét và từ 100 đến dưới 120 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước khoảng 100 mét. Tuy nhiên, lái xe trên cao tốc khi trời mưa, đường trơn trượt hay thời tiết sương mù… nên tạo khoảng cách với xe phía trước lớn hơn khoảng cách an toàn tối thiểu.

Vượt ẩu, chuyển nhiều làn đường cùng lúc

Đây là một trong những hành động rất dễ gây tai nạn khi lái xe trên đường cao tốc. Lưu thông với tốc độ khá cao nhưng nhiều tài xế thường chủ quan chuyển làn vượt xe khá ẩu, thậm chí không chú ý quan sát, bật đèn xi-nhan báo rẽ quá chậm và chuyển nhiều làn đường cùng lúc… rất dễ va chạm với các phương tiện khác.

Để đảm bảo an toàn trước khi chuyển làn đường, lái xe cần quan sát kỹ phía trước. Ảnh: Bá Hùng

Do đó, để đảm bảo an toàn trước khi chuyển làn đường, lái xe cần quan sát kỹ phía trước. Nếu đủ điều kiện an toàn hãy bật đèn xi-nhan, quan sát và thực hiện chuyển làn đường. Khi chuyển làn, tốc độ tăng, giảm hay giữ nguyên sẽ tùy vào tình hình thực tế, tốc độ quy định của làn mới đường vừa nhập vào. Tuyệt đối không nên chuyển làn liên tiếp, bởi điều này sẽ gây nguy hiểm cho chính bạn và các phương tiện cùng lưu thông trên đường cao tốc.

Lùi xe, quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc

Lùi xe, quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế không ít tài xế tại Việt Nam đã mắc phải lỗi này. Do không chú ý quan sát, dẫn đến việc vượt qua các lối ra đường cao tốc, thay vì lựa chọn đi tiếp đến lối ra tiếp theo thì nhiều người lại cố tình quay đầu để đi ngược chiều hoặc đi lùi trên cao tốc. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng. Do đó, khi lái xe trên cao tốc tuyệt đối không lùi xe, quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc.