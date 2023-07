Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá gạo tháng 7 liên tục tăng; Vàng thế giới giảm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá gạo tháng 7 liên tục tăng

Ấn Độ - cường quốc xuất khẩu gạo đã ngừng xuất khẩu, nhiều quốc gia chuyển hướng sang tích trữ lương thực để ứng phó với EL Nino, giá gạo tháng 7 liên tục tăng đang mang lại cơ hội hiếm có cho hạt gạo Việt Nam.

Vài ngày sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, giá gạo tại đồng bằng sông Cửu Long đã nhích lên từ 100 - 200 đồng/kg. Đây là một thách thức cho doanh nghiệp với đơn hàng đã ký. Tuy nhiên, bên cạnh thách thức, các doanh nghiệp vẫn xem đây là cơ hội giúp hạt gạo Việt Nam tăng tốc xuất khẩu.

Tăng cường sản xuất và dự trữ là nền tảng để hạt gạo Việt Nam vừa đạt mục tiêu xuất khẩu, vừa đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Hiện Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia đang tăng mua gạo Việt gấp hàng chục lần so với năm trước. Tuy nhiên, trước tình trạng thiếu lương thực do hạn hán gia tăng trên thế giới và các nước xuất khẩu gạo lớn đang thận trọng hơn, đảm bảo an ninh lương thực là điều phải chú trọng.

Theo tính toán, mỗi năm, 100 triệu người dân Việt Nam tiêu thụ 10 triệu tấn gạo, tương đương 15 triệu tấn thóc. Lượng thóc dùng cho chế biến, chăn nuôi khoảng 12 triệu tấn. Nếu hạn hán, mất mùa xảy ra thì an ninh lương thực quốc gia vẫn được đảm bảo, nhưng cần điều chỉnh lượng gạo xuất khẩu.

Bộ Công Thương đã khuyến nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thóc, gạo tại thị trường trong nước. Còn Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phê duyệt mức dự trữ tồn kho từ 220.000 tấn lên 250.000 tấn, đủ sức đảm bảo an ninh lương thực trong nước nếu hạn hán xảy ra.

Việt Nam đang có thời tiết khá thuận lợi nên có thể sản xuất hơn 43 triệu tấn thóc. Tăng cường sản xuất và dự trữ là nền tảng để hạt gạo Việt Nam vừa đạt mục tiêu xuất khẩu, vừa đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Vàng thế giới giảm khi FED họp tăng lãi suất

Sáng 26/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á ở mức 1.963,50 USD/oz, giảm 0,05% tương đương 1 USD/oz so với giá vàng giao ngay chốt phiên 25/7 tại thị trường New York. Trong khi giá vàng hợp đồng kỳ hạn giao tháng 8 tăng 3,5 USD/oz lên mức 1.965,90 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới giao ngay theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 26/7, 1 USD = 23.830 VND, giá vàng thế giới đang ở mức 56,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC cuối ngày 25/6 là 10,89 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chưa có nhiều biến động lớn trong thời gian diễn ra cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bắt đầu từ sáng thứ Ba (25/7) và kết thúc vào chiều thứ Tư (26/7). Hầu hết những người theo dõi thị trường đều tin rằng FED sẽ tăng lãi suất chính của Mỹ, lãi suất quỹ của FED thêm 0,25%, đưa lãi suất lên phạm vi 5,25 - 5,5% là mức cao nhất kể từ năm 2001.

Tại thị trường trong nước, cuối phiên giao dịch 25/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 66,65 triệu đồng/lượng; bán ra là 67,25 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC duy trì ở mức 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 66,55 – 67,25 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng, vàng tại DOJI giữ nguyên ở cả hai chiều bán ra và mua vào, nên khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán vẫn là 700.000 đồng/lượng.

Giá cà phê trong nước đạt 67.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 26/7, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng từ 600 - 700 đồng/kg, cao nhất ở mức 67.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá từ 66.700 – 66.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 67.200 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar hiện ở mức 67.200 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 67.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê tăng 600 đồng/kg, được thu mua với giá cao nhất là 67.500 đồng/kg.

Đối với giá cà phê thế giới, giá cà phê trên 2 sàn sụt giảm do áp lực bán thanh lý.

Tại Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta số 1 thế giới, Tổng cục Hải quan Việt Nam mới đây cho biết, cả nước đã vận chuyển 31.607 tấn cà phê trong nửa đầu tháng 7, chỉ bằng 46% lượng cà phê xuất khẩu trong cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 46% so với lượng hàng vận chuyển trong cùng kỳ năm trước.

Lũy kế xuất khẩu cà phê từ đầu năm tính đến hết ngày 15/7 ở mức 1,04 triệu tấn, giảm 3,78% so với mức 1,08 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2022. Điều này làm gia tăng lo ngại lo ngại nguồn cung cà phê ở mức thấp.

Nguyên nhân khiến giá tiêu khó tăng

Giá tiêu hôm nay (26/7), tại thị trường trong nước chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm. Theo đó, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên được thương lái thu mua quanh mốc 66.500 – 67.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) đang được thương lái thu mua ở mức 66.500 đồng/kg. Giá tiêu Đắk lắk hôm nay và giá tiêu tại Đắk Nông còn 67.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng không có biến động. Hiện giá tiêu tại khu vực này đang được thu mua quanh mốc từ 68.000 – 69.500 đồng/kg.

Giá tiêu hiện chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm.

Theo đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 68.000 đồng/kg. Giá tiêu Bình Phước ở mức 68.500 đồng/kg. Giá tiêu ở Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có giá cao nhất và hôm nay được thương lái thu mua ở mức 69.500 đồng/kg.

Lý giải về nguyên nhân khiến giá tiêu liên tục giảm, nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện các công ty xuất khẩu không có hợp đồng ký mới, trong khi nhu cầu của thị trường Trung Quốc không có đột biến. Sự ảm đạm của thị trường khiến giá tiêu trong nước không có đà tăng. Thị trường nội địa chính thức mất mốc 70.000 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC) niêm yết mức giá giảm với tiêu Indonesia. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l mức 3.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD/tấn.

Giá tiêu quốc tế điều chỉnh giảm là do đồng USD hồi phục, và quan trọng Indonesia và Brazil đang vào vụ thu hoạch. Hàng vụ mới của 2 quốc gia trên sắp ra thị trường, dự kiến bổ sung đáng kể cho nguồn cung.