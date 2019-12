Án mạng lớn từ mâu thuẫn nhỏ của 2 nhóm bạn xa lạ, người tử vong, kẻ vào tù

Hơn 16 giờ truy tìm kẻ sát nhân

Trước đó, vào khoảng 22h45 ngày 16/12, Công an huyện Diễn Châu nhận được thông tin trình báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường liên xã Diễn Thọ - Diễn Lộc. 3 nam thanh niên bị thương nặng, trong đó 1 người đã chết, 2 người trong tình trạng nguy kịch được đưa đi bệnh viện cấp cứu thì 1 người cũng không qua khỏi.

Khi trực tiếp đến hiện trường, lực lượng công an xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông, mà có dấu hiệu của tội phạm giết người bởi trên thân thể của các nạn nhân có các dấu vết nghi bị chém. Tại hiện trường, còn lại 1 xe máy bị che biển kiểm soát, 2 đôi dép, 01 sạc pin điện thoại và nhiều vết máu nằm rải rác trên đoạn đường dài khoảng 200m. Danh tính 2 nạn nhân đã chết nhanh chóng được làm rõ là Cao Thái Dương (SN 1997), Lê Văn Anh (SN 2000), còn 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An là Cao Văn Chuyên (SN 1993) đều trú tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc, triển khai thu thập thông tin, tài liệu có liên quan và truy tìm các đối tượng gây án theo dấu vết nóng.

Hai đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc (áo kẻ) và Hoàng Trung. Ảnh: Minh Tâm

Ngay trong đêm, gần 80 CBCS đã tiến hành tổng rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên các địa bàn xã Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi và khu vực lân cận; triệu tập làm việc với các đối tượng nghi vấn, trích xuất thông tin dữ liệu từ camera nhà dân trên tuyến đường từ xã Diễn Thọ đến xã Diễn Lộc để thu thập thông tin, đồng thời thu thập thông tin những người liên quan. Qua lấy lời khai từ người nhà của Cao Văn Chuyên cho biết, trước khi xảy ra vụ án, Chuyên cùng Dương và Ánh có rủ nhau đi uống rượu tại xã Diễn Thọ nhưng không rõ địa chỉ.

Mặc dù vậy, những thông tin, tài liệu thu thập được vẫn chưa đủ để xác minh và dựng mô hình đối tượng nghi vấn. Do cả 3 nạn nhân đều là người từ địa phương khác đến địa bàn xã Diễn Thọ và Diễn Lộc, không có mối quan hệ thân thiết với ai tại 2 xã này; khu vực xảy ra vụ án là nơi hoang vắng, không có nhà dân, thời điểm xảy ra vụ án đã khuya, trên đường ít người qua lại, không có người chứng kiến vụ việc. Cao Văn Chuyên mặc dù còn sống nhưng đang trong tình trạng hôn mê, không khai thác được những thông tin liên quan, trong khi đó, các địa điểm ăn uống tại xã Diễn Thọ và Diễn Lộc tương đối nhiều, do đó việc xác minh làm rõ diễn biến vụ án gặp không ít khó khăn.

Sau quá trình tổng rà soát, xác minh tại các địa điểm ăn uống trên địa bàn xã Diễn Thọ, mọi thông tin, hình ảnh thu thập được về 3 nạn nhân đều liên quan đến quán rượu ốc Hiếu Phượng (xã Diễn Thọ). Đến khoảng 15h ngày 17/12/2019, sau khi tiến hành xác minh, triệu tập làm việc những người có mặt tại quán ốc Hiếu Phượng cùng thời điểm với Dương, Anh và Chuyên, Cơ quan điều tra nắm được thông tin quan trọng từ một nhân chứng là cháu M.T (SN 2003) và chính hướng điều tra này đã đi đến xác định chính xác đối tượng gây án.

Giết 2 mạng người chỉ vì mâu thuẫn không đáng có

Thông tin quan trọng từ cháu T. cho biết: tối 16/12, T. cùng một số người bạn đang ngồi ăn ốc tại quán thì có 01 nam thanh niên lạ mặt ngồi bàn bên cạnh (bàn của Dương, Anh và Chuyên) đến chúc rượu, nhưng có 1 người trong nhóm tên là Trung đã từ chối không uống. Khi Trung ra về thì nhóm thanh niên này có đến nói chuyện nhưng không xảy ra xô xát hay mâu thuẫn đáng kể; khoảng 20 phút sau 03 thanh niên lạ mặt cũng ra về.

Xác định vụ việc có liên quan đến nam thanh niên tên Trung, các trinh sát đã tập trung hướng điều tra đối với Hoàng Trung (SN 1999), trú tại xóm 7, xã Diễn Thọ, Diễn Châu, từ đó nhận định ngoài Trung ra còn có Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001) trú cùng địa chỉ với Trung có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, cả hai đã rời khỏi địa phương, Ngọc đang ở khu vực Hà Nội, Trung ở thành phố Vinh. Đến 20h30 ngày 17/12/2019, cơ quan công an đã vận động 2 đối tượng trở về đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mặc dù không quen biết nhau, nhưng trong quá trình uống rượu tại quán ốc Hiếu Phượng (Diễn Thọ), Dương đến bàn của Trung đang ngồi để chúc rượu và Trung đã từ chối không uống. Khoảng 5 phút sau Trung đứng dậy ra về thì nhóm của Dương chặn đường hỏi tại sao không uống rượu mời. Trung trả lời: Vì phải về chở bạn xuống đón xe đi Hà Nội nên đã từ chối. Sau đó, Dương, Anh và Chuyên tiếp tục vào quán để uống rượu. Trung đi xe máy về nhà sau đó chở Ngọc xuống Quốc lộ 1A để đón xe đi Hà Nội.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Diễn Châu trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra phá án. Ảnh: Minh Tâm

Khi đến khu vực giao cắt giữa đường liên xã Diễn Thọ - Diễn Lộc thì gặp nhóm của Dương đang trên đường về. Lúc này, Trung và Ngọc bị Dương, Anh và Chuyên sử dụng xe máy đuổi theo, dùng chân đạp vào Trung, sau đó ép xe của Trung dừng lại. Tiếp đó Dương, Anh xuống xe đuổi đánh Trung; Ngọc vào can ngăn thì bị Dương và Anh đe dọa, đuổi đánh. Cay cú, Ngọc rút 01 con dao thủ sẵn trong túi xách quay lại đâm 2 nhát vào vùng ngực của Dương và 01 nhát vào vùng lưng của Anh khiến Dương và Anh gục tại chỗ; Ngọc tiếp tục dùng dao đuổi theo và đâm 01 nhát vào vùng nách phải của Chuyên, sau đó Chuyên điều khiển xe máy bỏ chạy.

Sau khi gây án, Ngọc bắt xe đi Hà Nội, còn Trung về nhà và đến sáng hôm sau đón xe đi TP.Vinh làm việc. Về con dao mà Ngọc sử dụng để gây án, đối tượng khai đã mang ra Hà Nội và vứt xuống sông Hồng tại khu vực cầu Thanh Trì.

Hiện, vụ án đang được các đơn vị liên quan tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.