Ban Dân vận Tỉnh uỷ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện tại Quế Phong

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Văn Lương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Vân Thanh

Năm 2023, các cấp uỷ đảng trên địa bàn huyện Quế Phong thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị để xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại tá Trần Võ Việt phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Vân Thanh

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Kinh tế, xã hội Quế Phong phát triển toàn diện, tổng sản phẩm ước đạt 3.572 tỷ đồng. Tăng 8,65% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đạt 35,7 triệu đồng/người. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 18,58 tỷ đồng, vượt 2,91% so với dự toán. Các Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đã gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhất là tại các khu vực biên giới, vùng đặc thù, góp phần tăng cường, nâng cao tiềm lực, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ.

Đồng chí Lê Văn Lương - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Việt

Tại cuộc kiểm tra, huyện Quế Phong cũng đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Đồng thời triển khai mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ năm 2024, đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 36/2005/CT-TTg về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, sát với nhiệm vụ của đơn vị địa phương./.