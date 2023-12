Bắt quả tang một bác sĩ nhận tiền của người bệnh

(Baonghean.vn) - Văn phòng CSĐT (Công an Nghệ An) vừa di lý thành công đối tượng truy nã sau 4 năm lẩn trốn, được biết đối tượng phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn ra lệnh truy nã.