Bế mạc giải thể thao chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 26/2, ngành Y tế Nghệ An tổ chức lễ bế mạc, trao giải cho các vận động viên, đội tuyển tham gia giải thể thao chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh và đông đảo các vận động viên, khán giả.

Giải thể thao chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 do Sở Y tế Nghệ An phối hợp Công đoàn Ngành Y tế tổ chức.

Giải diễn ra từ ngày 24/2 đến ngày 26/2 với sự tham gia của 360 vận động viên đến từ 27 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh. Các vận động viên tham gia ở 2 môn thi đấu là bóng chuyền hơi nam nữ và cầu lông (đôi nam 40 tuổi, đôi nữ 40 tuổi, đôi nam nữ 40 tuổi; đôi nam 41 tuổi, đôi nữ 41 tuổi và đôi nam nữ 41 tuổi).

Giải thể thao tổ chức nhằm phát động, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Y tế ngày càng sâu rộng hơn; đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, đoàn viên các đơn vị y tế.

Giải đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, kịch tính với nhiều trận thi đấu hấp dẫn, bất ngờ, tạo sự phấn khích cho khán giả. Các vận động viên với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều đường bóng, pha cầu hay, đẹp. Thông qua giải, ban tổ chức đã lựa chọn được các đội có thành tích xuất sắc, các gương mặt tiêu biểu để tạo nguồn vận động viên cho ngành khi tham gia các giải đấu ở tỉnh và Trung ương.

Ban tổ chức giải đã tiến hành trao thưởng cho các đội, vận động viên đoạt giải.

Theo đó, ở môn bóng chuyền hơi nam nữ, giải Nhất thuộc về đội Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An; đội Bệnh viện Đa khoa 115 giành giải Nhì; đội Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An và đội Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đồng giải Ba.

Ở bộ môn cầu lông, cặp vận động viên Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giành giải Nhất nội dung đôi nam trên 41 tuổi; cặp vận động viên Bệnh viện Tâm thần Nghệ An giành giải Nhất nội dung đôi nam nữ trên 41 tuổi; cặp vận động viên Bệnh viện Thái Thượng Hoàng giành giải Nhất nội dung đôi nam dưới 40 tuổi; cặp vận động viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An giành giải Nhất nội dung đôi nam nữ dưới 40 tuổi; cặp vận động viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An giành giải Nhất nội dung đôi nữ dưới 40 tuổi./.