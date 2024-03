Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Chương (SN 1989, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) diễn ra nhanh chóng. Chương bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có Phạm Hồng Thảo (SN 1970, trú xã Diễn Lâm), bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có” và tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Dân gian có câu “ăn trộm quen tay”, có lẽ đúng với Chương bởi đây là lần thứ 2 Chương phải “hầu tòa” với tội danh này. Trước đó, vào cuối năm 2016, Chương bị TAND huyện Diễn Châu xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hồng Chương (áo xanh) và Phạm Hồng Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Chương làm ruộng, nhưng có thêm nghề phụ là bắt ếch bán. Tối ngày 25/4/2023, như thường lệ, Chương mang đồ nghề đến cánh đồng thuộc xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu) đi soi ếch. Khi đi qua cửa hàng mua bán điện thoại của anh Đ.V.L ở xóm 6, xã Quỳnh Châu), thấy khóa trái cửa, không có người trông coi nên “máu nghề” nổi lên, Chương tính đột nhập để trộm tài sản.

Gã vẫn đi soi ếch như thường lệ nhưng trong đầu vạch kế hoạch trộm tài sản của chủ cửa hàng điện thoại. Khoảng 1h ngày 26/4/2023, khi xóm làng chìm trong giấc ngủ, đèn điện nhà cuối cùng trong xóm đã tắt, Chương nhanh chóng di chuyển từ đồng đến cửa hàng của anh L.

Gã dừng xe, tắt máy ở vị trí xa cửa hàng, cầm đồ nghề tiến lại gần. Khi nghe ngóng, đoán chừng xung quanh hàng xóm đã ngủ say, Chương dùng xà cạy cạy phá cửa phía sau cửa hàng để đột nhập. Phát hiện trong cửa hàng có camera an ninh, Chương dùng một đoạn dây điện cắm vô ổ cắm điện gây chập điện, vô hiệu hóa camera.

Trong phi vụ này, Chương lấy trộm 14 chiếc điện thoại mới và 8 điện thoại đã qua sử dụng. Chương lấy 1 điện thoại xịn về dùng, số còn lại mang đến bán cho Phạm Hồng Thảo. Thảo biết đây là tài sản do Chương trộm cắp mà có nhưng vẫn mua nhằm bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng còn làm rõ, từ tháng 12/2022 đến tháng 7/2022, Chương còn thực hiện 4 hành vi trộm cắp tài sản. Với niềm “đam mê” ăn trộm, gã lấy không từ thứ gì, miễn là có thể bán ra tiền, từ bao mì chính, chai dầu ăn; máy bơm nước, máy trộn bê tông... của người dân. Số hàng trộm được, Chương đều bán cho Thảo với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Ngày 29/7/2023, Nguyễn Văn Chương bị bắt giữ. Từ lời khai của Chương, công an thi hành lệnh khám xét nơi ở của Thảo, thu giữ một số tài sản Thảo mua của Chương chưa kịp tiêu thụ. Tại nhà Thảo công an còn thu giữ 1,7kg thuốc nổ. Thảo khai số thuốc nổ này do một người bà con cho.

Cơ quan chức năng định giá số tài sản Chương trộm cắp trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 7/2023 là 109 triệu đồng. Thảo đã tiêu thụ số tài sản có giá trị hơn 94 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Chương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng, do túng thiếu nên làm liều đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Chương đã xâm phạm tài sản người khác, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, có 2 lần có giá trị tài sản trên 2 triệu đồng... Bị cáo đã từng bị tuyên án về tội Trộm cắp nhưng vẫn tái phạm, do đó cần phải đưa ra hình phạt nghiêm khắc, đủ tính răn đe với bị cáo cũng như phòng ngừa chung đối với loại tội phạm trộm cắp tài sản.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Chương 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tuyên phạt Phạm Hồng Thảo 2 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có và 1 năm về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. Tổng hợp hình phạt, Phạm Hồng Thảo phải thi hành bản án 3 năm tù.