Các cơ sở y tế Nghệ An tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ

Đảm bảo tất cả người bệnh được khám và điều trị

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận khoảng 1.000 - 1.200 bệnh nhân đến khám, điều trị. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay (kéo dài 5 ngày), dự kiến số lượng bệnh nhân sẽ giảm đi đáng kể so với ngày thường. Tuy nhiên, không vì tính chất của ngày lễ mà công tác khám, chữa bệnh ở đây lơi lỏng. Ngược lại, các hoạt động chuyên môn còn được tăng cường, yêu cầu kỷ luật kỷ cương và tinh thần trách nhiệm được nâng lên.

Trong kỳ nghỉ lễ, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phân công nhân viên trực 24/24 giờ để phục vụ tốt cho người bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh được khám và điều trị. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Bác sĩ Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi cho biết: Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bệnh viện đã tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp (trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính và trực bảo vệ); yêu cầu lãnh đạo các khoa/ phòng/trung tâm bố trí nghỉ lễ hợp lý, phân công nhân viên trực 24/24 giờ để giải quyết công việc, phục vụ tốt cho người bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu… Với những bệnh nhân trái tuyến, trái chuyên khoa thì cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định trước khi chuyển cơ sở y tế khác.

Các khoa/phòng/trung tâm xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt hệ thống thường trực cấp cứu 24/24 giờ; xây dựng phương án đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trong dịp nghỉ Lễ; tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, dự trữ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện trang thiết bị cần thiết; bố trí thêm kíp trực dự phòng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được điều động; sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng yêu cầu các cán bộ trực lãnh đạo đảm bảo thường trực đường dây nóng; các cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, tập thể và tuyệt đối không chủ quan lơ là. Ngoài ra, bệnh viện đã yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh và an ninh ở bệnh viện quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh; đảm bảo tốt công tác chuyên môn trong dịp nghỉ lễ này", bác sĩ Trần Văn Cương nêu rõ.

Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Tương tự, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ cũng đã tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh được thực hiện tốt trong kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5 này. Bác sĩ Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: Bệnh viện đã triển khai lịch trực 4 cấp; phân công thường trực cấp cứu ngoại viện; bố trí các kíp trực thường trú để phòng cho trường hợp bệnh nhân tăng đột biến hoặc thiên tai, thảm hoạ xảy ra.

Trước kỳ nghỉ lễ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã bố trí đầy đủ thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh; đảm bảo điều trị sinh hoạt như điện, nước, phương tiện chống nóng cho người bệnh; chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh, an ninh trật tự ở bệnh viện trong kỳ nghỉ lễ này…

Ngoài ra, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã thông báo rộng rãi cho người dân về lịch nghỉ lễ, thời gian hoạt động khám chữa bệnh. Theo đó, trong các ngày nghỉ, bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, không tiếp nhận khám bệnh và các dịch vụ y tế thông thường. Khoa cấp cứu, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các khối chức năng trong toàn viện phục vụ bệnh nhân nội trú vẫn hoạt động liên tục.

Thông tin từ các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh: Các đơn vị đã và đang thực hiện tốt yêu cầu đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 theo tinh thần Công văn 2045/KCB-QLCL&CĐT ngày 22/04/2024 của Bộ Y tế; Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 17/4/2024 và Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Công văn số 1178/SYT-NVY ngày 23/4/2024 của Sở Y tế Nghệ An.

Trong Công văn số số 1178/SYT-NVY, Sở Y tế Nghệ An cũng đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố, thị xã phụ công tác xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với xe kinh doanh, vận tải (khi có yêu cầu); bắt buộc thực hiện xét nghiệm chỉ túy và nồng độ cồn đối với lái xe, phụ xe khi vào cấp cứu do tai nạn giao thông đến tại bệnh viện và trung tâm Y tế…. các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đảm bảo thường trực cấp cứu 24/24 giờ.

Chú ý phòng bệnh do nắng nóng dịp nghỉ lễ

Theo dự báo, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 này, tất cả các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 40, 41 độ C . Khi nắng nóng gay gắt, kéo dài, người dân rất dễ gặp phải những vấn đề sức khoẻ như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng.

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi rất dễ gặp phải những vấn đề sức khoẻ như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Những đối tượng có nguy cơ cao xảy ra các vấn đề về sức khoẻ do nắng nóng như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, những người làm việc và luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng, người mắc các bệnh mạn tính. Các vấn đề sức khỏe thường gặp do nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể. Mức độ nặng có thể dẫn đến tử vong.

Trong kỳ nghỉ lễ này, sẽ có rất đông người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng. Mọi người cần chú ý các yếu tố nguy cơ cho sức khoẻ do nắng nóng. Cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Tích cực uống nhiều nước, tuy nhiên, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây viêm họng… Khi xuất hiện trường hợp có vấn đề sức khoẻ, thì cần ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. ___________________________________________ Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trong thời tiết nắng nóng, trẻ rất mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và tai - mũi - họng. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Với trẻ em, khi đi du lịch, phụ huynh không nên rời mắt khỏi trẻ; chú ý phòng chống đuối nước và phòng chống các dịch bệnh cho trẻ. Bác sĩ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo: "Trong những ngày lễ, thói quen ăn uống, nếp sinh hoạt thường ngày của trẻ thường bị xáo trộn đột ngột, dễ dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa. Phụ huynh cần cho trẻ ăn chín, uống chín; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể... Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.

Khi cơ thể bé có những biểu hiện bất thường như: ho, sốt… phụ huynh nên thực hiện các quy tắc phòng tránh lây nhiễm dịch và đưa bé đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời"./.