Truyền thông hưởng ứng 'Ngày Thalassemia thế giới'

(Baonghean.vn) - Ngày 12/04, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gene Solutions tổ chức Lễ ký kết tài trợ 100 mẫu xét nghiệm NIPT miễn phí (bao gồm 50 mẫu xét nghiệm triSure First, 50 mẫu xét nghiệm triSure Thalass) cho thai phụ tỉnh Nghệ An.