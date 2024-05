Sở Y tế Nghệ An và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết biên bản hợp tác

Hội nghị diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Chiều 8/5, tại thành phố Vinh, Sở Y tế Nghệ An và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và ký kết biên bản hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh, các trung tâm y tế và các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Về phía Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An bày tỏ niềm vui được đón Đoàn công tác của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trân trọng cảm ơn những sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh dành cho ngành Y tế Nghệ An trong thời gian qua (theo những nội dung hợp tác, trao đổi mà 2 Sở đã thống nhất tại cuộc làm việc ngày 17/5/2023 giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Nghệ An).

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa đã thông tin nhanh tới hội nghị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; thực trạng và những thành tựu của ngành Y tế Nghệ An trong thời gian gần đây; đồng thời nêu rõ phương hướng phát triển của ngành Y tế Nghệ An trong thời gian tới.

Theo đó, ngành Y tế Nghệ An hiện đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Khám chữa bệnh mới, Chỉ thị 25 của Bộ Chính trị về tăng cường y tế cơ sở. Đặc biệt, ngành Y tế Nghệ An đang tập trung nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Trong đó, ngành Y tế có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: xây dựng và phát triển hệ thống y tế thành phố Vinh trở thành hạt nhân Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh góp ý xây dựng để tỉnh Nghệ An trở thành hạt nhân Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, Sở Y tế Nghệ An và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách làm, hiệu quả việc triển khai công tác phát triển y tế chuyên sâu. Cụ thể, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã báo cáo về định hướng phát triển trung tâm y tế chuyên sâu của tỉnh Nghệ An; một số nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo giữa y tế Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu; xây dựng Đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN. Đồng thời, Giám Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những ý kiến góp ý xây dựng để tỉnh Nghệ An trở thành hạt nhân Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trên cơ sở các nội dung đề xuất của Sở Y tế Nghệ An, nội dung thảo luận tại hội nghị, để tiếp tục tăng cường sự hợp tác giữa hai ngành y tế, Sở Y tế Nghệ An và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Sở Y tế Nghệ An ký kết biên bản hợp tác với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Hai Sở Y tế đã thống nhất các nội dung hợp tác: Hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phát triển y tế, trong đó tập trung ưu tiên hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ cao giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh của tỉnh Nghệ An: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh; hỗ trợ xây dựng và phát triển các chuyên khoa sâu về tim mạch, sản, nhi, ngoại khoa... hướng tới mục tiêu tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ.

Hợp tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ưu tiên tăng cường trao đổi thông tin về giám sát, cảnh báo; chuyển giao kỹ thuật về xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An... Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong việc củng cố và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế cộng đồng, xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp.

Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về y tế, quản lý chất lượng khám, chữa bệnh; các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; xây dựng y tế thông minh, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; phát triển du lịch y tế gần với du lịch sinh thái./.