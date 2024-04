Ngành y tế Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

(Baonghean.vn) - Ngành y tế Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ vô điều kiện để ngành y tế Xiêng Khoảng phát triển toàn diện; góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai ngành, hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng.

Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An thăm, làm việc với Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trung Thành

Thực hiện chương trình hợp tác về y tế giữa tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, từ ngày 3- 5/4/2024, ngành y tế Nghệ An tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc với ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo, các phòng, ban của Sở Y tế Nghệ An; các đơn vị y tế trong tỉnh. Thạc sĩ Dê Dàng – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng và đại diện lãnh đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An.

Hỗ trợ cho ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận nhiều cán bộ y tế tỉnh Xiêng Khoảng sang học tập các kỹ thuật khám, chữa bệnh ở nhiều chuyên ngành như ngoại khoa, gây mê hồi sức, sản, cấp cứu, tai mũi họng, nội tiết và hóa sinh…

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, các bệnh viện tuyến tỉnh ở Nghệ An cũng đã cử nhiều kíp chuyên gia sang Xiêng Khoảng thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế tỉnh Xiêng Khoảng theo hình thức "cầm tay chỉ việc".

Các bác sĩ Nghệ An hướng dẫn kỹ thuật cho các bác sĩ Xiêng Khoảng. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao làm chủ dự án, tỉnh Nghệ An đã tiến hành hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng (từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào) với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng có quy mô 200 giường bệnh, với cơ sở vật chất khang trang, công nghệ và trang thiết bị y tế hiện đại; được khánh thành và hoạt động vào ngày 17/5/2023.

Với sự hỗ trợ của tỉnh Nghệ An và ngành y tế Nghệ An, các cán bộ y tế của Xiêng Khoảng đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao mà từ trước đến nay chưa thực hiện được như: nối gân, ghép da, gây tê tủy sống, đặt Canuyn nội khí quản, mổ nội soi 398 ca; mổ xương khớp…

Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An thăm, làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trung Thành

Đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng cũng đã nhanh chóng phát triển được các chuyên khoa sâu, có nhiều chuyên gia giỏi. Mỗi ngày, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho 300-600 bệnh nhân. Bệnh viện đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng và các tỉnh Đông Bắc Lào nói chung.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo và cán bộ ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của ngành y tế, Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng trong thời gian gần đây. Chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Xiêng Khoảng ngày càng được nâng cao; nhiều kỹ thuật chuyên sâu từng bước được triển khai thuần thục. Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa nêu rõ: Ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các nội dung trong biên bản hợp tác giữa ngành y tế 2 tỉnh. Ảnh: Trung Thành

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa nêu rõ: Ngành y tế Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ vô điều kiện để ngành y tế Xiêng Khoảng phát triển toàn diện; góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai ngành, hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng.

Theo đó, Ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các nội dung trong biên bản hợp tác giữa ngành y tế 2 tỉnh; triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.

Sở Y tế Nghệ An tiếp tục phối hợp Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức tốt việc đào tạo thực hành cho sinh viên Lào nói chung, sinh viên tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng đang theo học mô hình Viện - Trường đảm bảo chất lượng đầu ra tốt, đồng thời triển khai đào tạo cán bộ.

Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An tặng quà chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trung Thành

Tại cuộc làm việc, Thạc sĩ Dê Dàng – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng đã trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tỉnh Nghệ An, ngành y tế Nghệ An đã giúp đỡ tận tình ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng; mong muốn trong thời gian tới, ngành y tế Nghệ An và các bệnh viện tuyến tỉnh ở Nghệ An tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ trong việc chuyển giao kỹ thuật cao, đào tạo cán bộ, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, khám chữa bệnh… để ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng ngày càng hiện đại hoá, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người dân.

Trong ngày, đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An cũng đã đến thăm và tặng quà chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng, Ban giám hiệu và giáo viên Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Xiêng Khoảng nhân Tết cổ truyền của Lào./.