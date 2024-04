Uống vitamin C có làm trắng da?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Làm trắng da là chủ đề muôn thuở của chị em. Vậy uống vitamin C có thực sự làm trắng da và chống lão hóa?

1. Nguyên lý làm trắng da của

Trước hết, có rất nhiều yếu tố quyết định làn da của chúng ta đen hay trắng như di truyền, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nồng độ hormone nội tiết… Nhưng nhìn chung, màu da chủ yếu phụ thuộc vào hàm lượng melanin trong da.

Nguồn gốc của việc sản sinh melanin nằm ở tyrosinase. Tyrosinase trong tế bào hắc tố sẽ hình thành eumelanin sau một loạt các phản ứng hóa học và oxy hóa rồi đến bề mặt da. Nếu quá trình trao đổi chất của da không diễn ra suôn sẻ sẽ dẫn đến kết tủa và hình thành sắc tố. Tập hợp lại, màu da sẽ đậm hơn hoặc hình thành các , khiến da không đều màu, từ đó khiến da trở nên đen sạm hơn.

Vitamin C tốt cho da nhưng điều đó không có nghĩa là bổ sung càng nhiều thì càng tốt.

Vì vậy, ức chế sinh tổng hợp tyrosinase là chìa khóa để làm trắng da. Vitamin C có thể ức chế hoạt động của tyrosinase, ngăn chặn sự sản xuất melanin và có đặc tính chống oxy hóa nhất định, có thể làm giảm melanin, giúp cải thiện tình trạng da xỉn màu và đạt được hiệu quả làm trắng.

Ngoài ra, dù vitamin C không phải là thành phần chống nắng nhưng có thể chống lại các gốc tự do do gây ra. Mất cũng là yếu tố chính gây ra lão hóa da và nếp nhăn, vitamin C có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, ngăn ngừa mất collagen, nên có tác dụng chống lão hóa, giảm nếp nhăn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bổ sung vitamin C càng nhiều thì càng tốt, cần phải có liều lượng. Uống một lượng lớn vitamin C trong thời gian dài sẽ gây hại cho cơ thể.

2. Nguy hiểm khi dùng quá nhiều vitamin C

Vitamin C nhìn chung là an toàn khi bổ sung từ thực phẩm. Những người sử dụng vitamin C ở dạng thực phẩm chức năng có nguy cơ tiêu thụ quá nhiều và gặp các tác dụng phụ, bao gồm:

- Vitamin C có tính axit, quá liều có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, gây đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, loét dạ dày và các triệu chứng khác của hệ tiêu hóa.

- Bổ sung làm tăng nồng độ axit oxalic và axit uric trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh gout, sỏi thận.

- Quá nhiều vitamin C cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ chế chống đông máu của cơ thể, chức năng tiểu cầu dễ bị rối loạn dẫn đến huyết khối, tăng nguy cơ nhồi máu não.

Nếu uống hơn 2500 mg vitamin C cùng một lúc, có thể khiến một số lượng lớn hồng cầu bị vỡ, dẫn đến các hiện tượng nghiêm trọng như tan máu. Vì vậy, tốt nhất không nên vượt quá liều lượng cho phép.

3. Uống vitamin C như thế nào để đạt hiệu quả làm trắng tốt nhất?

Cơ thể con người không thể tự sản xuất vitamin C nên việc hấp thụ vitamin C vào cơ thể chủ yếu đến từ chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống phổ biến của vitamin C là ăn nhiều trái cây và rau quả.

Các loại trái cây giàu vitamin C bao gồm: Cam, quýt, kiwi, lê, táo, chuối, đào, anh đào, dâu tây, vải thiều... Các loại rau giàu vitamin C bao gồm: Ớt, mướp đắng, cà chua, súp lơ, các loại rau lá xanh, bắp cải, cần tây, rau diếp, bí đỏ...

Nếu cần bổ sung vitamin C đường uống thì cần đặc biệt lưu ý liều lượng cho phép và một số điểm sau:

- Vitamin C không được uống khi bụng đói, cũng không được uống cùng với trà, sữa hay các loại nước khác. Hiệu quả tốt nhất là uống với nước lọc và uống sau bữa ăn. Vitamin C không chịu được nhiệt độ cao nên khi uống viên sủi vitamin C không nên hòa tan trong nước quá nóng mà hãy dùng nước ấm hoặc nước lạnh để hòa tan, nếu không dược tính sẽ bị mất.

- Tùy thuộc vào thể chất của mỗi người, nhìn chung hiệu quả sẽ rõ ràng hơn sau khi dùng đường uống ít nhất 3-6 tháng.

- Cuối cùng, dù vitamin C có tác dụng làm trắng da nhưng nếu muốn da không bị sạm đen, ngoài việc bổ sung vitamin C, bạn cũng cần chống nắng đầy đủ để ức chế sản sinh hắc tố melanin./.