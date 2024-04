Thực phẩm giúp làn da trắng sáng, khỏe đẹp trong mùa hè

Theo dõi Báo Nghệ An trên

1. Da trắng sáng, khỏe đẹp nhờ dinh dưỡng đúng

Chế độ ăn uống lành mạnh cải thiện mức năng lượng, tâm trạng và cơ thể, nó cũng có thể cải thiện vẻ ngoài, giúp làn da trắng sáng, tươi tắn. Trên thực tế, một số nếp nhăn hình thành có liên quan đến dinh dưỡng. Những người hảo ngọt, tiêu thụ quá nhiều đường có thể góp phần tạo ra những đường nét không mong muốn.

Chức năng chính của làn da là hoạt động như một rào cản, bảo vệ phần còn lại của cơ thể khỏi tia nắng, nhiệt độ nóng, lạnh, vi khuẩn, mầm bệnh và các chất độc hại.

Mặc dù hầu hết mọi người tập trung vào việc chăm sóc làn da của mình từ bên ngoài bằng cách thoa kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và các sản phẩm dưỡng da khác nhưng việc tuân thủ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì làn da khỏe mạnh, trẻ trung.

Một số chất dinh dưỡng nhất định, chẳng hạn như selen, kẽm, chất béo omega-3, vitamin A, C, E giúp bảo vệ da khỏi mất nước, mất độ đàn hồi cũng như tổn thương do oxy hóa và ánh nắng mặt trời gây ra.

Nhiều thực phẩm giúp làn da trắng sáng. Ảnh minh họa.

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ, bảo vệ da giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến da, cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da. Bổ sung những loại trái cây, rau quả chọn lọc giàu dinh dưỡng và chứa đầy chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cho làn da. Một số còn chứa các chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe cho da khác như acid béo thiết yếu và polyphenol.

Các vitamin và khoáng chất có trong sản phẩm tươi giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng khác có trong nhiều thực phẩm có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da. Tất cả những điều này giúp giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa da rõ rệt.

2. Những thực phẩm tăng cường sức khỏe làn da mùa hè

Quả việt quất giúp da trắng sáng

Ít đường hơn hầu hết các loại trái cây, chứa đầy chất chống oxy hóa và các vitamin như A, C và E, đó là lý do quả việt quất lại đứng đầu trong danh sách thực phẩm tốt cho da. Loại quả mọng nhỏ nhưng có tác dụng mạnh này chứa một loại chất chống oxy hóa đặc biệt gọi là anthocyanin - mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da.

Ớt chuông đỏ

Mặc dù tất cả ớt chuông đều bổ dưỡng, ít calo nhưng ớt chuông đỏ nên là lựa chọn đầu tiên để bạn bổ sung vitamin C hàng ngày. Ớt chuông chứa lượng vitamin C nhiều hơn cả cam giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch đồng thời giảm viêm trên da và tăng cường độ sáng cho da.

Cà chua

Cà chua chứa chất chống oxy hóa rất tốt cho làn da trắng sáng.

Ăn cà chua chín mọng nước giúp cơ thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn như lycopene, các chất chống oxy hóa khác và vitamin B. Lycopene có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm đã được chứng minh là bảo vệ da chống lại ánh nắng mặt trời, giảm tác hại từ các gốc tự do làm hỏng tế bào, đẩy nhanh sự xuất hiện của nếp nhăn và đốm đen trên da.

Ngoài ra, một số kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ăn cà chua giàu lycopene có thể giúp cải thiện vẻ ngoài của làn da. Một đánh giá năm 2023 bao gồm 21 nghiên cứu cho thấy việc bổ sung cà chua và chất bổ sung lycopene làm giảm đỏ da, cải thiện vẻ ngoài cũng như sắc tố của da, do đó ngăn ngừa tổn thương da do tia cực tím, làm chậm lão hóa da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Quả có múi

Trái cây họ cam quýt thường giàu vitamin C giúp chống lại tổn thương gốc tự do và góp phần làm cho làn da trắng sáng tự nhiên.

Ví dụ cam đỏ là một loại trái cây thuộc họ cam quýt, có thịt màu đỏ, giàu dinh dưỡng. Màu đỏ của cam đến từ hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ được gọi là anthocyanin giúp bảo vệ tế bào da khỏi bị hư hại. Anthocyanin có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt có lợi cho những người bị rối loạn viêm da, chẳng hạn như mụn trứng cá.

Cam đỏ cũng chứa nhiều vitamin C, rất cần thiết cho việc sản xuất collagen và giúp bảo vệ tế bào da chống lại tác hại của tia cực tím.

Dưa hấu

Dưa hấu có hơn 90% là nước, đây là sự lựa chọn tuyệt vời để giữ ẩm cho làn da từ trong ra ngoài. Uống nhiều nước và tiêu thụ thực phẩm dưỡng ẩm như dưa hấu giúp giữ cho làn da trông trẻ trung vì quá trình hydrat hóa giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và nếp nhăn.

Dưa hấu không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm mà còn là nguồn cung cấp vitamin A, C, các chất chống oxy hóa hỗ trợ da như lycopene và beta-carotene. Nó cũng cung cấp acid amin L-citrulline giúp thúc đẩy tuần hoàn khỏe mạnh, điều này rất quan trọng để nuôi dưỡng tế bào da.

Quả bơ

Bơ có nhiều chất béo không bão hòa đơn và các acid béo thiết yếu như omega-3, giúp tạo ra hàng rào độ ẩm tự nhiên cho da. Hàng rào độ ẩm này là chìa khóa trong việc giữ cho làn da ngậm nước và căng mọng, vì vậy nó rất cần thiết cho một làn da trắng sáng, khỏe mạnh. Ngoài ra, chúng còn chứa carotenoids hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Quả anh đào

Quả anh đào chín đỏ rất giàu chất chống oxy hóa và dưỡng chất chống viêm, giúp chống viêm cũng như các tổn thương gốc tự do cho da. Quả anh đào cũng chứa nhiều chất gọi là polyphenol. Đây là những sản phẩm thực vật tự nhiên có thể giúp giảm tổn thương tế bào da.

Tiêu thụ quả anh đào thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách giảm các dấu hiệu căng thẳng oxy hóa, giảm huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, quả anh đào rất giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như anthocyanin, hydroxycinnamate và Flavin-3-ols, có thể giúp bảo vệ tế bào da chống lại tác hại của tia cực tím.

Quả anh đào còn chứa nhiều vitamin C và cung cấp chất xơ giúp hỗ trợ đường ruột cân bằng, điều này rất quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh.

Ngoài ra, quả anh đào còn chứa các hợp chất có thể giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon, chẳng hạn như melatonin, một hợp chất điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ các sản phẩm từ quả anh đào như nước ép anh đào chua tốt cho việc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngủ đủ giấc rất quan trọng để có làn da khỏe mạnh vì da sẽ tự phục hồi khi bạn ngủ.

Dâu tây

Dâu tây rất giàu chất tăng cường sức khỏe làn da, chẳng hạn như vitamin C, anthocyanin, acid phenolic và flavonoid.

Vitamin C đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe làn da, vì nó bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương oxy hóa và cần thiết cho việc sản xuất collagen.

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, với một cốc dâu tây cắt lát cung cấp 97,6 mg hoặc 108% giá trị hàng ngày (DV).

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương chứa nhiều protein, một chất dinh dưỡng tạo nên da và cần thiết cho quá trình chữa lành vết thương, xây dựng các tế bào da mới. Chúng cũng giàu vitamin E, có chức năng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Khoảng 30g hạt hướng dương cung cấp 49% DV vitamin E.

Vitamin E đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da vì nó bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, điều chỉnh tình trạng viêm, tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và protein đàn hồi giúp da căng mịn, tươi trẻ.

Hạt hướng dương cũng chứa nhiều selen và kẽm, đây là những khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe làn da.

Bông cải xanh chứa chất chống lại tác hại của tia cực tím.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là nguồn cung cấp chất xơ tốt, giúp thúc đẩy môi trường đường ruột khỏe mạnh. Loại rau họ cải này cũng chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa polyphenol. Polyphenol giúp ức chế một số enzyme liên quan đến sự phân hủy protein collagen và đàn hồi của da, có thể giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Những chất này cũng giúp bảo vệ chống lại tác hại của tia cực tím, có tác dụng chống viêm, đẩy nhanh quá trình tái tạo da, cải thiện lưu thông máu và độ đàn hồi của da. Hơn nữa, bông cải xanh còn là nguồn cung cấp beta-carotene, một loại carotenoid tiền vitamin A có đặc tính chống oxy hóa.

Ăn bông cải xanh cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết để hỗ trợ làn da khỏe mạnh. Một đánh giá năm 2015 của 18 nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều rau, trái cây, cá cũng như beta-carotene, vitamin A, C, D, E có nguy cơ phát triển ung thư da thấp hơn.

Sinh tố

Sinh tố là một trong những cách tốt nhất để kết hợp nhiều loại thực phẩm hỗ trợ da vào một loại đồ uống bổ dưỡng. Sinh tố làm từ trái cây giàu vitamin C như dâu tây, nguồn chất béo lành mạnh, chẳng hạn như bơ hướng dương hoặc bơ hạnh nhân và nguồn protein là một cách ngon lành để cung cấp năng lượng cho làn da của bạn từ trong ra ngoài./.