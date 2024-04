Chuối chín giúp làm đẹp như thế nào?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

1. Tác dụng làm đẹp da của chuối chín:

- Trong 1 (khoảng 126g) có chứa 110 calo, 30g carbohydrate, 3g chất xơ, 1g chất đạm, 450mg kali, 34mg magiê, 3mg mangan, 25mcg folate, 1mg vitamin B2, 8mg niacin, sắt 3mg, vitamin B6 5mg, 9mg vitamin C, 81IU vitamin A.

Ngoài ra trong quả chuối cũng chứa nhiều nước. Các chất này ngoài tác dụng cung cấp vi chất cho cơ thể thì còn có tác dụng nuôi dưỡng và bổ sung độ ẩm cho làn da.

Hàm lượng vitamin C, vitamin A, vitamin B, niacin… là những chất tác dụng kích thích da sản xuất collagen và duy trì độ đàn hồi của da, nên ăn chuối mỗi sẽ giúp da trở nên tươi trẻ hơn.

Quá trình oxy hóa do các tế bào gốc tự do gây ra sẽ khiến da bị lão hóa sớm. Thường xuyên ăn quả chuối chín sẽ giúp cho cơ thể ngăn chặn quá trình này và giúp ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn trên da.

Chuối chín giúp chống lão hóa.

- Giúp : Rửa sạch chuối rồi nghiền nát cả vỏ lẫn ruột chuối chín. Sau đó đắp lên da, massage nhẹ nhàng sẽ giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả.

- Giúp : Các vitamin cùng với phốt pho, kali, kẽm và amino acid giúp tăng cường sức đề kháng cho da, kiểm soát dầu, thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn không cho bụi bẩn xâm nhập vào bên trong. Các chất này còn kích thích sản sinh collagen tăng độ đàn hồi cho da, chống oxy hóa, phục hồi và làm mờ các sẹo mụn... Từ đó giúp khắc phục tình trạng da tiết quá nhiều dầu, kiểm soát lượng dầu tiết ra và cân bằng độ ẩm làn da.

- Vỏ chuối chín giúp : Ngoài các vitamin và các khoáng chất kể trên, vỏ quả chuối chín còn chứa các chất như lutein, carotenoids có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng, chống vi khuẩn. Từ đó hỗ trợ loại bỏ độc tố, bụi bẩn giúp da thoáng sạch, kích thích sản sinh tế bào mới và ngăn ngừa mụn bọc.

Cách làm rất đơn giản, dùng vỏ quả chuối chín đã cắt thành miếng nhỏ rồi thoa trực tiếp lên chỗ bị mụn. Để nguyên cho đến khi khô hoặc cho đến khi vỏ chuối chuyển sang màu nâu thì rửa mặt sạch lại bằng nước. Thực hiện 3 lần mỗi ngày sẽ thấy hiệu quả.

- Giúp giảm sưng phồng vùng da quanh mắt: Với hàm lượng kali dồi dào, chuối chín còn có thể hạn chế tình trạng sưng phồng cho vùng da quanh mắt.

Chỉ cần nghiền nát quả chuối chín rồi thoa chúng lên vùng da quanh mắt, để khoảng 10 phút rồi rửa mặt sạch.

2. Chuối chín giúp giảm cân

- Chuối giúp no lâu hơn: Trong quả chuối có chứa chất kháng tinh bột, đó là một loại carbohydrate, có chức năng như chất xơ hoà tan và giúp no lâu. Thông thường, trong quả chuối xanh thì lượng kháng tinh bột cao hơn. Khi chuối chín có màu vàng thì lượng kháng tinh bột và tổng lượng chất xơ thấp hơn, nhưng lượng chất xơ hoà tan lại cao hơn. Cả pectin và kháng tinh bột trong quả chuối chín đều mang lại hiệu quả giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no lâu.

Chính vì thế, chuối chín có thể giúp giảm chất béo dư thừa, giúp giảm cân. Mặc dù chưa có nghiên cứu trực tiếp thử nghiệm tác dụng của chuối đối với việc giảm cân, nhưng do thuộc tính no lâu và lượng calo thấp nên chuối trở thành thực phẩm giảm cân được ưa dùng.

Để bắt đầu giảm cân thì chuối là lựa chọn tốt do chứa ít calo nhưng lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Chuối giúp no lâu và cung cấp nhiều các vi chất dinh dưỡng.

Chuối còn giúp giảm căng thẳng đưa tinh thần luôn ở trạng thái tích cực nhờ có hàm lượng kali cao. Kali có công dụng cung cấp và khôi phục năng lượng tích cực hiệu quả.

Ngoài ra, chuối chín còn có hàm lượng cao chất tryptophan - có tác dụng giúp cơ thể vượt qua stress và giảm nguy cơ trầm cảm. Khi tryptophan được đưa vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành serotonin - một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng, mang lại trạng thái hạnh phúc cho con người./.