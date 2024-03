Cần chú ý khi trang điểm để tránh làm tổn thương da

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Điểm đầu tiên là rửa mặt trước khi trang điểm. Đây là phương pháp cơ bản để đảm bảo lớp trang điểm khô và sạch. Làm sạch tốt là bước đầu tiên để trang điểm tốt. Khi rửa mặt, nên chú ý đến vấn đề tổn thương da, nên chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với mình và có chất lượng tốt, khăn mặt phải mềm mại và thân thiện với da.

Điểm thứ hai là nếu muốn trang điểm mà không làm tổn thương da thì trước tiên cần học cách tẩy trang. Tẩy trang là một phần quan trọng trong quá trình trang điểm, vì việc tẩy trang không kỹ có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, dẫn đến mụn trứng cá, viêm nang lông và các chứng viêm nhiễm khác. Dù là trang điểm đậm hay trang điểm nhẹ thì cũng cần tẩy trang. Ngoài ra, khi sử dụng các sản phẩm chống nắng, kem dưỡng da, bạn cũng nên tẩy trang thật kỹ.

Trang điểm là nhu cầu làm đẹp hàng ngày của nhiều bạn gái.

Thứ ba là chú ý chăm sóc và bảo vệ da trước khi trang điểm. Khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc da, hãy chú ý đến thành phần. Hãy thử trên vùng da nhỏ trước, sau đó bắt đầu sử dụng trên mặt nếu không có triệu chứng dị ứng.

Cuối cùng, để tránh các vấn đề về da, cần vệ sinh dụng cụ trang điểm, bảo quản đồ trang điểm đúng cách. Những sản phẩm để lâu ngày, đã cũ như bông phấn, những sản phẩm có mùi thì nên loại bỏ. Một số mỹ phẩm có thể hư hỏng ngay cả khi chưa hết hạn sử dụng do bảo quản không đúng cách. Trong trường hợp này, không thể tiếp tục sử dụng chỉ để tiết kiệm, nếu không có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho làn da.

Cần kiểm tra chất lượng mỹ phẩm thường xuyên, bằng cách:

Quan sát màu sắc: Màu sắc của mỹ phẩm đã thay đổi, có thể là do sắc tố do vi sinh vật tạo ra khiến mỹ phẩm có màu vàng, nâu hoặc thậm chí là đen; cũng có thể do một số thành phần trong mỹ phẩm bị biến chất dẫn đến thay đổi màu sắc.

Mùi: Các bọt khí và mùi lạ do mỹ phẩm tạo ra là do quá trình lên men của vi sinh vật, chúng phân hủy các chất hữu cơ trong mỹ phẩm tạo ra axit và khí.

Nhìn vào độ lỏng và đặc: Mỹ phẩm trở nên loãng và lỏng hơn do vi khuẩn chứa enzyme thủy phân protein và lipid, phân hủy protein và lipid trong mỹ phẩm, phá hủy mức độ nhũ hóa, dẫn đến hư hỏng.

Quan sát bề mặt: Các vết mốc xanh, vàng, đen và các vết mốc khác trên mỹ phẩm là do nấm mốc làm nhiễm bẩn mỹ phẩm…

2. Những thành phần trong mỹ phẩm cần lưu ý để không làm hại da

Ngoài việc thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm, không sử dụng mỹ phẩm quá hạn, hư hỏng cũng phải cẩn thận về thành phần của mỹ phẩm. Bởi một số thành phần trong đồ trang điểm có thể dễ dàng gây ra các vấn đề về da.

Hãy cảnh giác với các chất nhạy cảm trong mỹ phẩm.

Việc đọc hướng dẫn sử dụng và tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn làm đẹp trước khi mua mỹ phẩm trang điểm cũng là hết sức cần thiết. Cần cẩn thận với các thành phần nhạy cảm trong mỹ phẩm. Một số hóa chất tổng hợp như chất tạo màu và hương liệu có thể gây kích ứng da, gây ngứa và viêm da.

Hầu hết các loại mỹ phẩm đều chứa chất tạo mùi thơm nhưng theo thông số kỹ thuật trên nhãn thành phần thì chúng không được liệt kê. Chất này có thể gây kích ứng mắt, miệng, cổ họng và các cơ quan khác, gây đau đầu, thở khò khè và hen suyễn… Nếu buộc phải sử dụng hãy thử sử dụng các loại có hương thơm tự nhiên được chiết xuất từ tinh dầu thực vật nguyên chất.

Một số sản phẩm trang điểm có thể chứa kim loại nặng như thủy ngân, chì, asen vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Mỹ phẩm chứa kim loại nặng sẽ được da hấp thụ và tích tụ trong cơ thể gây ra phản ứng ngộ độc.

Không nên sử dụng quá nhiều mỹ phẩm chứa nhiều dầu khoáng. Các loại mỹ phẩm như kem nền, tẩy trang, dưỡng ẩm thường chứa dầu khoáng. Vì dầu khoáng không tan trong nước nên nhiều nhà sản xuất mỹ phẩm cho rằng nó có thể khóa độ ẩm và hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm.

Tuy nhiên, lớp dầu khoáng bao phủ bề mặt da sẽ cản trở nghiêm trọng quá trình hô hấp của lỗ chân lông. Theo thời gian, lỗ chân lông bị tắc, sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi, gây viêm nang lông, mụn trứng cá.../.