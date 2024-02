Cần siết chặt tình trạng nhập nhèm giá vé giữ xe đầu năm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chùa Cổ Am là ngôi chùa đẹp nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu, trong những ngày đầu năm mới, mỗi ngày ngôi chùa này thu hút hàng ngàn người dân trên khắp mọi miền trở về dâng hương, thưởng ngoạn, tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra.

Hàng nghìn người đổ về chùa Cổ Am, huyện Diễn Châu những ngày đầu năm. Ảnh: P.V

Trước lượng người đổ về lớn, dịch vụ trông giữ xe xung quanh ngôi chùa này nở rộ với hàng chục hộ dân biến đường làng, ngõ xóm, sân nhà thành bãi giữ xe tự phát. Mỗi khi khách đến, người dân nơi đây đứng tràn ra đường để mời chào khách vào gửi xe.

Người dân xung quanh chùa ào ra đường mời chào khách gửi xe. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, đáng nói là tại các điểm giữ xe này mỗi nơi thu vé một kiểu. Có hộ gia đình in vé, có hộ không in vé. Giá vé cũng tuỳ vào vị trí gửi xe. Tại các hộ dân ở xa, giá vé xe máy là 5.000 đồng/vé, ô tô 20.000 đồng/vé, đối với những hộ ở gần chùa, giá đắt hơn, một số điểm thu vé xe máy lên đến 10.000 đồng/vé, ô tô từ 30.000 – 40.000 đồng/vé, cao hơn so với mức quy định chung.

Đường làng, ngõ xóm đều trở thành điểm giữ xe tự phát. Ảnh: P.V

Đơn cử bãi giữ xe tại nhà văn hoá xóm 4, xã Diễn Minh cũ (nay là xã Minh Châu) là điểm giữ xe có diện tích lớn, lại nằm cạnh chùa nên số lượng xe nhiều, trong đó chủ yếu là xe máy. Tại đây vào dịp sau Tết có khoảng 4 – 5 người túc trực, trong đó có 3 người sắp xếp xe, 2 người mời chào, ghi vé. Giá vé xe máy theo ghi nhận của phóng viên cũng như phản ánh của người dân là 10.000 đồng/vé, gấp 3 lần so với quy định. Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ trước giá vé này, tuy nhiên do tâm lý hoan hỉ khi đến chùa nên nhiều người đã không phản ánh lại mà chấp nhận trả tiền.

Điểm trông giữ xe tại nhà văn hóa xóm 4, xã Diễn Minh cũ, nằm cạnh chùa, đã thu giá vé xe máy 10.000 đồng/lượt. Ảnh: P.V

Điều đáng nói, vấn đề lạm thu giá vé giữ xe tại xung quanh chùa Cổ Am đã xuất hiện nhiều năm nay, khiến người dân và du khách bức xúc, tuy nhiên lực lượng chức năng, chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý triệt để. Chưa kể đến việc người dân ào ra đường tranh nhau mời chào khách còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại đền ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên những ngày đầu năm cũng có lượng khách đông không kém. Đây từng là điểm nóng về tình trạng chặt chém giá vé giữ xe khiến người dân bức xúc những năm trước. Trong năm nay, dù đã niêm yết giá công khai theo quy định, chất lượng tại các điểm giữ xe vẫn còn các điểm bất cập.

Tuyến đường vào đền Ông Hoàng Mười chật kín xe ngày đầu năm. Ảnh: P.V

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày mùng 10 tháng Giêng, tại 2 hướng vào đền ở đường tránh Vinh và đê sông Lam đều có hàng chục người tràn ra đường để chèo kéo khách gửi xe, tạo nên cảnh lộn xộn, mất an toàn.

Khi phóng viên vào gửi ô tô dưới 7 chỗ thì nhân viên trông giữ xe trước cổng đền đã đưa vé, giá vé 18.000 đồng/lượt. Trên vé dù đã có đóng dấu của Ban Quản lý di tích đền Ông Hoàng Mười, tuy nhiên không ghi ngày tháng cụ thể. Bất ngờ hơn là nhân viên không hướng dẫn khách đưa xe vào bãi mà lại để thành hàng dài bên vệ đường, vừa không an toàn vừa gây ùn tắc. Trong khi đó, tại bãi giữ xe vẫn còn các chỗ trống.

Dù thanh toán tiền vé nhưng nhân viên lại hướng dẫn tài xế đỗ xe ngoài đường. Ảnh: P.V

Theo Quyết định 80/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, xe ô tô con 7 chỗ trở xuống tại TP. Vinh hoặc thị xã thì mức thu phí là 10.000 đồng/lượt; tại huyện đồng bằng và núi thấp là 9.000 đồng/lượt. Còn xe ô tô trên 7 chỗ đến xe tải, xe khách, mức thu tại TP. Vinh hoặc thị xã là từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/lượt; tại huyện đồng bằng và núi thấp là từ 10.000 đồng đến 14.000 đồng/lượt.

Đối với các điểm, bãi trông giữ xe chất lượng cao, yêu cầu về điều kiện phục vụ cao hơn những điều kiện trông giữ thông thường (có nhà kiên cố, có camera giám sát, chống cháy nổ) và các điểm, bãi trông giữ xe tại các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa mà khách tham quan thường có nhu cầu gửi xe nhiều giờ thì mức giá trông giữ xe tối đa không quá 2 lần so với mức giá trông giữ xe quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 80/2016.

Vé giữ xe tại đền dù có đóng dấu tuy nhiên không ghi ngày tháng cụ thể. Ảnh: P.V

Như vậy, giá vé giữ xe ô tô dưới 7 chỗ là 18.000 đồng/lượt tại đền Ông Hoàng Mười dù không sai so với quy định, tuy nhiên, mức giá này phải đi đôi với chất lượng dịch vụ để hài lòng người dân và du khách.

Tại đền Cờn, T.X Hoàng Mai những ngày đầu năm, theo phản ánh của người dân do lượng xe quá tải nên xe ô tô phải đỗ xe dọc dài ngoài đường, không gửi ở trong bãi tuy nhiên vẫn có nhân viên lại thu tiền 20.000 đồng/lượt. Đây là mức giá cao hơn so với quy định, đồng thời nhân viên cũng không đưa vé giữ xe cho khách hàng.

Theo quan niệm của nhiều người thì “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, do đó, thời gian tới, tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều đoàn khách tham quan, chiêm bái. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần có các giải pháp để siết chặt tình trạng lạm thu vé giữ xe để đảm bảo quyền lợi cho người dân và du khách, ghi dấu ấn với một môi trường du lịch lành mạnh.