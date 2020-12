Chặt đứt 'vòi bạch tuộc' ma túy từ huyện miền núi về vùng biển Nghệ An tiêu thụ

Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đối tượng trên địa bàn có biểu hiện móc nối với các đối tượng khu vực biên giới huyện Quế Phong đưa ma túy về xuôi tiêu thụ. Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ đối tượng trong đường dây này. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, địa điểm giao nhận hàng.