Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2023 trên địa bàn Nghệ An giảm 0,25%

(Baonghean.vn) - Theo Cục thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2023 giảm 0,25% so với tháng trước.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng tại nhiều địa bàn trong toàn tỉnh, giá thịt lợn hơi giảm mạnh; giá xăng dầu được điều chỉnh 3 đợt vào ngày 07/12/2023, 14/12/2023 và ngày 21/12/2023 là những nguyên nhân chủ yếu làm CPI tháng 12 giảm.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2023 giảm 0,25% so với tháng trước, CPI bình quân quý IV năm 2023 tăng 5,03% so với bình quân quý IV năm 2022, tăng 5% so với tháng 12 năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12/2023 giảm 0,25% so với tháng 11/2023.

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 5 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước đó là: Giao thông giảm 1,78%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,12%; Mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,12%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,08%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 0,07%. Có 3 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước đó là Đồ uống và thuốc lá tăng 0,25%; Hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,1%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%.

Có 3 nhóm hàng có chỉ số không tăng, không giảm so với tháng trước, gồm: Giáo dục; Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông.



Bình quân năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,53% so với cùng kỳ năm trước. Có 10 nhóm hàng tăng gồm: Nhà ở, điện nước, chất đốt và Vật liệu xây dựng tăng 9,34%; Giáo dục tăng 8,94%; Đồ uống và thuốc lá tăng 5,24%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,81%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,7%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 2,13%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,85%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,65%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng1,08%; Bưu chính viễn thông 0,32%. Có 1 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ là Giao thông giảm 2,56%.

Chỉ số giá vàng năm 2023 tăng 0,75% so với tháng trước, so với tháng 12 năm 2022 tăng 11,02%; bình quân cùng kỳ tăng 4,6%. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.

Chỉ số giá đô la Mỹ năm 2023 giảm 0,43% so với tháng trước, so với tháng 12 năm 2022 giảm 3,17%; bình quân cùng kỳ giảm 4,44%.