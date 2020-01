Chiều 30 Tết, quất, đào ở Nghệ An rẻ như cho vẫn ế ẩm

Ở chợ Vinh, những chuyến hoa ly, hoa lay ơn cuối cùng cũng đang dỡ xuống để phục vụ bà con tiểu thương. Trưa 30, giá hoa ly hạ xuống từ 35.000 đồng/cây xuống còn 20.000 đồng/cây. Hoa lay ơn hạ từ 15.000 đồng/cây xuống còn 8.000 đồng/cây. Do những chuyến hoa mới nên vẫn hút người mua nhưng người bán cho biết giờ này bán không có lãi. Ảnh: Trân Châu

Trên địa bàn huyện Diễn Châu, quất Tết ế nặng, vừa bán vừa cho cũng kén người mua. Ảnh: Quang An

Anh Bình, một người dân bán quất Tết tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu ngồi thẫn thờ bên hàng chục cây quất của mình, đã là 30 Tết, giá giảm sập sàn nhưng người mua vẫn không mặn mà. Anh Bình chia sẻ: "Tôi nhập về hơn 100 gốc quất Tết, những tưởng sẽ bán chạy hàng vì vị trí bán ngay tại ngã tư đường lớn, tuy nhiên lượng quất tiêu thụ rất chậm, đến hôm nay, 30 Tết mà bán chưa được 1 nửa, năm nay coi như mất Tết...". Ảnh: Quang An

Để đối phó với tình cảnh ế ẩm, các chủ cửa hàng hiện đã giảm giá chạm đáy, những cây quất to, hô giá tiền triệu mấy ngày trước, hiện chỉ còn rao bán từ 200.000 - 400.000 đồng, thậm chí một số cửa hàng còn tặng kèm cây quất nhỏ nếu mua cây quất to. Bên cạnh đó, một số hộ cam kết vận chuyển về nhà, không lấy tiền phí để chiều lòng khách hàng, tuy nhiên mức tiêu thụ vẫn rất kém. Ảnh: Quang An