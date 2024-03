Cổ động viên Sông Lam Nghệ An quyết tâm 'phủ vàng' sân Gò Đậu tại bán kết Giải U19 Quốc gia

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với màn trình diễn khá ấn tượng của U19 Sông Lam Nghệ An, cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại phía Nam quyết tâm "phủ vàng" sân Gò Đậu trong trận bán kết Giải U19 Quốc gia 2024.

Hội cổ động viên SLNA kêu gọi CĐV "phủ vàng" sân Gò Đậu để tiếp lửa cho U19 SLNA. Ảnh: Fanpage Hội CĐV SLNA

U19 Sông Lam Nghệ An bước đến trận bán kết với thành tích khá ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng kết thúc vòng loại Giải U19 Quốc gia 2024 với vị trí nhất bảng C và giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, U19 Sông Lam Nghệ An được xếp ở bảng C cùng với các đội U19 Bình Phước, U19 Viettel và U19 Khánh Hoà. Trải qua 3 trận đấu bảng, U19 Sông Lam Nghệ An có được 6 điểm và giành quyền vào chơi vòng tứ kết.

Tại vòng đấu loại trực tiếp, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng phải chạm trán với U19 PVF - ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, U19 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, tự tin, cùng đấu pháp hợp lý, qua đó đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Màn trình diễn đó của U19 Sông Lam Nghệ An đã làm nức lòng người hâm mộ xứ Nghệ.

U19 SLNA thi đấu ấn tượng trước U19 PVF. Ảnh: Chung Lê

Bước đến trận bán kết, thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ chạm trán với U19 Hà Nội. Đây tiếp tục sẽ là trận đấu đầy thử thách với các chân sút xứ Nghệ, bởi Hà Nội đã khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà U19 Bình Dương tại trận tứ kết.

Nhằm mang đến động lực, tiếp thêm sự tự tin, tinh thần chiến đấu hết mình cho các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An, Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An ở các tỉnh phía Nam đã quyết tâm "phủ vàng" sân Gò đậu trong trận bán kết Giải U19 Quốc gia 2024.

Trước trận đấu 2 ngày, trên fanpage SLNA FC - Hội CĐV SLNA đã liên tục đăng lời kêu gọi các cổ động viên hãy đến sân Gò Đậu để tiếp lửa cho U19 Sông Lam Nghệ An. Các bài viết trên trang này đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt thành từ các cổ động viên.

“Mong Hội CĐV SLNA sẽ đến sân để tạo nên chảo lửa trên sân Gò Đậu"; "Chúng tôi sẽ tiếp lửa để các em chiến đấu hết mình, tự tin và giành chiến thắng"; "Phủ vàng sân Gò Đậu, quyết tâm giành cúp Vàng Sông Lam Nghệ An ơi;…”. Đó là những dòng bình luận của các thành viên thuộc Fanpage này.

Cũng để tạo ra không khí sục sôi trong trận bán kết giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Hà Nội, từ 1 ngày trước các cổ động viên phía Nam đã họp mặt, xây dựng kế hoạch bài bản, nhằm tạo ra sắc vàng rực lửa trên sân Gò Đậu. Cờ, băng rôn, trống kèn đều đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng được chờ đợi này.

Dự kiến, Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An sẽ có mặt vào lúc 14h30 và sẽ cổ vũ ở khán đài A sân Gò Đậu. Hy vọng với sự tiếp lửa từ các cổ động viên, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ cống hiến một trận cầu hấp dẫn, giành chiến thắng để đáp lại niềm mong mỏi của người hâm mộ.