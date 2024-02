Liệu U19 Sông Lam Nghệ An có vượt qua ngọn núi cao U19 PVF ở tứ kết?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - U19 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán U19 PVF ở vòng tứ kết Giải U19 Quốc gia 2024. Đây được xem là 1 trong 2 đội bóng mạnh nhất tại giải đấu năm nay và sẽ là thử thách lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng.

U19 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U19 PVF ở tứ kết. Ảnh: Sỹ Hiếu

U19 Sông Lam Nghệ An chạm trán với U19 PVF ở tứ kết

Tham gia vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C, cùng với các đội U19 Viettel, U19 Bình Phước và U19 Khánh Hòa. Tại lượt đấu thứ nhất, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng đã giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Bình Phước với tỷ số 3-0. Bước đến lượt thi đấu thứ 2, U19 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận trắng tay trước U19 Viettel.

Để có được tấm vé chính thức vượt qua vòng bảng, U19 Sông Lam Nghệ An buộc phải giành được ít nhất 1 điểm trước U19 Khánh Hòa ở lượt đấu cuối. Với quyết tâm đó, các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng đã thi đấu với tinh thần rực lửa. U19 Sông Lam Nghệ An chủ động dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ ngay khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, hiệp 1 trôi qua không hề dễ dàng với đội bóng xứ Nghệ. Họ không thể khoan thủng được khung thành đối phương.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định điều chỉnh chiến thuật. Điều đó, giúp U19 Sông Lam Nghệ An giành được lợi thế dẫn điểm. Phút 65, Lê Đình Long Vũ dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho U19 xứ Nghệ. 10 phút sau, Nguyễn Trọng Sơn lập công ấn định chiến thắng 2-0 nghiêng về U19 Sông Lam Nghệ An.

Ở bảng A, U19 PVF giành vị trí nhất bảng A. Vì vậy, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với U19 PVF ở vòng tứ kết. Đây được dự báo là trận đấu hết sức khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Đội hình U19 SLNA tham gia Giải U19 Quốc gia 2024. Ảnh: Sỹ Hiếu

Nhận diện U19 PVF

U19 PVF tham gia vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024 với tư cách là đội đứng đầu bảng B tại vòng loại. Đội bóng này giành được 22 điểm, thắng 7 trận và chỉ để hòa đúng 1 trận. Bước đến vòng chung kết, U19 PVF khá chật vật trong trận mở màn khi chỉ đánh bại U19 Huế với tỷ số tối thiểu. Ở lượt trận thứ 2, U19 PVF khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng trước U19 Đồng Tháp với tỷ số 3-1. Tại lượt đấu cuối, dù đã nắm chắc chiếc vé vào vòng tứ kết, nhưng U19 PVF vẫn không để chủ nhà U19 Bình Dương giành trọn 3 điểm. Như vậy, kết thúc bảng A, U19 PVF giành được 7 điểm và đứng thứ nhất.

Nhìn vào màn thể hiện của U19 PVF, có thể khẳng định đây là đội bóng rất mạnh, có lực lượng đồng đều, và lối chơi đầy hiệu quả. U19 PVF thường phát triển tấn công theo cách luân chuyển bóng ở đoạn ngắn. Sự mạch lạc, biến hóa trong cách lên bóng đã khiến cho các đối thủ của PVF tại Giải đấu năm nay gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, để gia tăng thêm sức mạnh, từ vòng tứ kết U19 PVF đã bổ sung thêm 3 nhân tố nổi bật từ U21 PVF. 3 cầu thủ này từng thi đấu thành công và giúp U21 PVF giành chức vô địch tại Giải U21 Quốc gia 2023. Trong đó đáng chú ý có sự góp mặt của tiền vệ Thái Bá Đạt. Cầu thủ này được đánh giá là ngôi sao sáng trong làng bóng đá trẻ Việt Nam. Tại Giải U21 Quốc gia 2023, Thái Bá Đạt thi đấu ấn tượng và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nói về đối thủ tại vòng tứ kết, ông Trần Quang Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho rằng: “U19 PVF cùng U19 Viettel là 1 trong 2 đội mạnh nhất tại giải đấu năm nay. Bước đến vòng chung kết, đội bóng này nhận được sự quan tâm, đầu tư rất tốt. Ngoài ra bắt đầu từ vòng tứ kết, PVF còn được bổ sung thêm 3 ngôi sao từ nhà đương kim vô địch U21 Quốc gia - U21 PVF. Vì vậy gặp họ tại vòng tứ kết là một thử thách lớn với U19 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên tôi hy vọng, người hâm mộ sẽ luôn hướng về đội bóng, tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ xứ Nghệ, qua đó giúp toàn đội có thể vượt qua được ngọn núi cao này”.

Để củng cố thêm sức chiến đấu cho U19 Sông Lam Nghệ An, bắt đầu từ vòng tứ kết, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ được bổ sung thêm 2 cầu thủ từ đội 1 Sông Lam Nghệ An. Người được chọn là thủ môn Cao Văn Bình và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh. Trong thời điểm hiện tại, đây được xem là 2 tài năng trẻ nổi bật nhất tại lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An và từng thi đấu ấn tượng tại Giải U21 Quốc gia 2023.

Dù phải đối đầu với đội bóng mạnh, nhưng hy vọng U19 Sông Lam Nghệ An vượt qua được chính mình, thi đấu tự tin, mang về chiến thắng dành tặng người hâm mộ.