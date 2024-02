U19 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng áp đảo trong trận ra quân vòng chung kết Giải U19 Quốc gia

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp vượt trội, U19 Sông Lam Nghệ An đã dễ dàng đè bẹp U19 Bình Phước với tỷ số 3-0 trong trận ra quân vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024. Trận đấu diễn ra tại Bình Dương vào lúc 14h00 ngày 22/2.

U19 Sông Lam Nghệ An có khởi đầu như mơ tại U19 Quốc gia 2024. Ảnh: Sỹ Hiếu

Bước đến vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C, cùng với các đội: U19 Viettel, U19 Bình Phước và U19 Khánh Hòa. Trong trận đấu ra quân, U19 xứ Nghệ sẽ có cuộc đối đầu với U19 Bình Phước. Đây là đội bóng không sở hữu cá nhân quá xuất chúng, nhưng đổi lại các cầu thủ đều có chất lượng đồng đều, giàu khát khao. Chính vì vậy, ở vòng loại, U19 Bình Phước được đánh giá là một trong những đội bóng có hàng công mạnh khi ghi được 17 bàn thắng, qua đó xếp thứ 2 với 17 điểm và lọt vào tốp 4 đội đứng thứ Nhì có thành tích xuất sắc nhất để giành vé vào chơi vòng chung kết.

Để có quyền tự quyết tại bảng đấu này, U19 Sông Lam Nghệ An buộc phải có được kết quả khả quan trong trận đầu ra quân. Hiểu được điều đó, Ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An đã tung ra đội hình mạnh nhất cho trận gặp Bình Phước. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng quyết định sử dụng những trụ cột như Mai Hoàng, Văn Thành, Thanh Đức, Trọng Sơn, Long Vũ, Văn Nam... ngay từ đầu.

U19 Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc không được như mong muốn. Đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng bị đối thủ chiếm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tổ chức được nhiều đợt tấn công khá sắc nét lên khung thành của Bảo Ngọc.

Tuy nhiên, từ phút 20 của trận đấu, U19 Sông Lam Nghệ An đã dần lấy lại được thế trận và thể hiện được đẳng cấp vượt trội hơn so với đội bóng non trẻ U19 Bình Phước. Đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng liên tục tổ chức được nhiều đợt tấn công có tính đa dạng cao. Các cầu thủ tuyến trên của đội bóng xứ Nghệ thực hiện nhiều pha phối hợp mạch lạc và không ngại cầm bóng đột phá nhằm tạo ra sự đột biến trước khung thành đối phương.

Phải đến phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, U19 Sông Lam Nghệ An mới khai thông được thế bế tắc. Từ đường chuyền của Long Vũ, Thanh Đức cầm bóng đột phá táo bạo trong vòng cấm địa của Bình Phước. Hậu vệ đội bạn buộc phải phạm lỗi, ngay lập tức trọng tài cho đội bóng xứ Nghệ được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Long Vũ đã dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương để mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn duy trì mạch tấn công như trong hiệp thi đấu thứ nhất, nhưng cũng phải đến phút 75, U19 Sông Lam Nghệ An mới nhân đôi cách biệt. Bàn thắng xuất phát từ pha đi bóng của Phùng Văn Nam bên cánh phải. Tiền đạo gốc Hoàng Mai vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hiểm hóc làm tung lưới Bình Phước.

Trước khi trận đấu khép lại, U19 Sông Lam Nghệ An còn kịp ghi thêm 1 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 3-0. Pha lập công thuộc về Quốc Khánh. Tiền vệ này thực hiện cú sút táo bạo, có lực mạnh từ khoảng cách hơn 30m khiến thủ thành Bình Phước bất lực.

Như vậy, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành trọn 3 điểm trong trận mở màn.