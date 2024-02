U19 Sông Lam Nghệ An vượt qua U19 PVF giành vé vào bán kết Giải U19 Quốc gia

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại vòng tứ kết Giải U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An vượt qua U19 PVF với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết. Trận đấu diễn ra vào lúc 14h00, tại tỉnh Bình Dương.

Niềm vui của U19 SLNA sau khi ghi bàn vào lưới U19 PVF. Ảnh: Chung Lê

Sau khi kết thúc vòng bảng, U19 Sông Lam Nghệ An xếp thứ 2 với 2 trận thắng và 1 trận thua, được 6 điểm và giành quyền vào chơi vòng tứ kết Giải U19 Quốc gia 2024.

Tại vòng đấu này, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U19 PVF. Đây được dự báo sẽ là trận đấu đầy khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Bởi theo giới chuyên môn nhận định, U19 PVF sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch tại giải đấu năm nay.

Đặc biệt bắt đầu từ vòng tứ kết, U19 PVF đã bổ sung thêm 3 nhân tố nổi bật từ đội U21 PVF (Nhà đương kim vô địch Giải U21 Quốc gia 2023). Trong đó, đáng chú ý đội bóng đứng chân tại Hưng Yên sẽ có sự phục vụ của ngôi sao trẻ Thái Bá Đạt. Đây là chân sút đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải U21 Quốc gia 2023.

Chiều ngược lại, U19 Sông Lam Nghệ An cũng sẽ có sự góp mặt của 2 tài năng từ đội 1 Sông Lam Nghệ An là thủ môn Cao Văn Bình và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp U19 Sông Lam Nghệ An vượt qua ngọn núi cao mang tên U19 PVF.

Ở trận đấu thuộc vòng tứ kết, cả 2 tài năng này đều được huấn luyện viên Huy Hoàng tung vào sân trong đội hình xuất phát.

U19 SLNA đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm trước ứng cử viên vô địch U19 PVF. Ảnh: Chung Lê

Nằm ngoài dự đoán, U19 Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức được nhiều đợt tấn công có chất lượng bên phần sân đối phương. Chính cách chơi này đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng sớm giành được lợi thế dẫn điểm. Phút 11, nhận đường chuyền từ đồng đội, Quang Vinh sử dụng kỹ thuật loại bỏ hàng thủ đối phương, rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn PVF để mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Sau khi nhận bàn thua sớm, U19 PVF vùng lên và dần lấy lại thế chủ động. Sau nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, phút 27, U19 PVF đã quân bình được tỷ số trận đấu. Từ đường thả bóng của đồng đội, tiền đạo Hoàng Anh băng xuống đánh lừa Cao Văn Bình để làm tung lưới U19 Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, 2 đội đã chơi ăn miếng trả miếng, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, U19 Sông Lam Nghệ An một lần nữa vươn lên dẫn trước. Bàn thắng đến ở phút 67, xuất phát từ đường lật bóng của đồng đội, Tấn Minh có mặt đúng lúc, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ môn PVF bất lực, tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Những phút cuối trận, U19 PVF dồn toàn lực để tấn công, nhưng trước hàng thủ đội bóng xứ Nghệ được tổ chức khoa học, kín kẽ, vì vậy đội bóng này đã không thể tìm thấy được mảnh lưới đối phương. Trận đấu kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về U19 Sông Lam Nghệ An. Như vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng đã chính thức giành vé vào chơi vòng bán kết.

Tại bán kết U19 Sông Lam Nghệ An sẽ có cuộc chạm trán với 1 trong 2 đội, Hà Nội hoặc Bình Dương. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 3/3.