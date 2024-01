Công an Nghệ An triệt phá đường dây cho vay lãi nặng gần 20 tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, cầm đầu là đối tượng có 02 tiền án vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa.

Đường dây trên do Lê Thị Thanh Hải (SN 1973, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) cầm đầu. Hải là đối tượng có 02 tiền án về tội Đánh bạc.

Ngoài Hải, cơ quan Công an cũng bắt giữ thêm 03 đối tượng khác trong đường dây, trong đó có 02 đối tượng trú tại thành phố Vinh gồm Nguyễn Thị Ân (SN 1964, trú tại phường Vinh Tân) và Ngụy Khắc Mạnh (SN 1992, trú tại phường Bến Thủy); 01 đối tượng trú tại huyện xã Diễn Xuân, Diễn Châu là Nguyễn Văn Khương (SN 1981).

04 đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Văn Hậu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ” trên địa bàn. Để vay được tiền từ nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe...

Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng trong đường dây đã xúc phạm, đe dọa người vay, kể cả việc cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh. Không ít người dân đã “tán gia bại sản” khi vướng vào bẫy “tín dụng đen” do nhóm đối tượng này bày ra.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng cầm đầu Lê Thị Thanh Hải. Ảnh: Văn Hậu

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25 đến 31/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bắt giữ 04 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tang vật thu giữ gồm 05 điện thoại di động, 04 máy tính, 08 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Văn Hậu

Đáng nói, quá trình đấu tranh chuyên án, đối tượng cầm đầu Lê Thị Thanh Hải rất tinh vi, xảo quyệt, có nhiều hình thức đối phó với cơ quan Công an. Quá trình bắt giữ và điều tra đối tượng không thành khẩn, không khai nhận hành vi phạm tội và hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Lê Thị Thanh Hải đã phải cúi đầu nhận tội.

Với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm khi cho các nạn nhân vay tiền, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 04 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 02 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ các đối tượng, đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án.