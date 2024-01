Cục Đăng kiểm nói về giới hạn thay đổi xe để qua cửa đăng kiểm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đăng kiểm viên ở Hà Nội kiểm định xe. Ảnh: Vân Trang

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về việc Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư mới về cải tạo xe trong bối cảnh thiếu hụt đăng kiểm viên liệu có khiến cho đăng kiểm thêm ùn tắc, ngày 13.1, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết, Cục đã lường trước vấn đề này.

"Dẫu biết rằng, các đăng kiểm viên sẽ vất vả hơn, nhưng Cục Đăng kiểm vẫn quyết tâm thực hiện để giải quyết bức xúc của người dân liên quan cải tạo xe tồn tại đã lâu", ông Nguyễn Tô An nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Tô An, một trong những chi tiết chủ phương tiện phàn nàn thời gian qua là việc thay đổi thùng hàng trên xe.

Ví dụ, chủ phương tiện lắp thêm phần tôn che chắn đảm bảo hàng hóa không rơi vãi đã bị coi là xe cải tạo và trượt đăng kiểm.

Theo lý giải của lãnh đạo Cục Đăng kiểm, quy định về việc thay đổi thùng hàng bị coi là xe cải tạo được quy định tại Thông tư 42/2018/TT-BGTVT.

Thông tư này ra đời trong bối cảnh Việt Nam siết chặt xử lý xe quá khổ, quá tải. Trên thực tiễn, không ít chủ phương tiện lợi dụng cơi nới thùng xe để chuyên chở hàng hóa. Do đó, quy định này ra đời nhằm hạn chế tình trạng trên.

“Tuy nhiên, quy định này cũng dẫn đến không ít bất cập. Nhiều người dân muốn gia cố thêm thùng hàng hay lắp tấm tôn bảo vệ hàng hóa mà phải làm thủ tục cải tạo xe khá phiền hà và phức tạp. Do đó, thông tư mới (Thông tư 43/2023/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 15.2) đã cởi trói cho vấn đề này”, ông Nguyễn Tô An nhấn mạnh.

Thêm một vấn đề người dân rất quan tâm đó là việc lắp đặt, thay thế một số loại đèn trước đây bị coi là xe cải tạo khó qua cửa đăng kiểm.

Nhằm khắc phục điều này, Thông tư 43/2023/TT-BGTVT đã bổ sung quy định tại Điều 4a như sau:

1. Trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo bao gồm:

a) Thay đổi cửa lên xuống khoang hành khách (không bao gồm thay đổi vị trí và kích thước cửa);

b) Thay đổi một số kết cấu thùng chở hàng như: bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng; thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ không làm tăng chiều cao thành thùng hàng (Hc) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ;

c) Lắp, thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của xe ôtô PICKUP nhưng không làm thay đổi kích thước lòng thùng hàng và kích thước bao của xe;

d) Lắp đặt thêm đèn sương mù dạng rời;

đ) Thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, QCVN 35:2017/BGTVT mà không cần phải gia công thay đổi kết cấu của xe để đảm bảo việc lắp đặt;

e) Thay thế bóng đèn thuộc cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương mà không cần phải can thiệp, thay đổi kết cấu của cụm đèn;

g) Thay đổi các chi tiết, bộ phận thân vỏ là tùy chọn của nhà sản xuất xe nhưng không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe, trừ các trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này. Việc lắp đặt thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất xe;

h) Thay đổi về kiểu dáng một số chi tiết của phần thân vỏ xe như: lưới tản nhiệt trước xe, cánh lướt gió;

i) Lắp đặt thêm mui gió trên nóc ca bin ôtô tải, bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu mà không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe.

2. Việc thay đổi của các xe cơ giới quy định tại khoản 1 Điều này mà không làm thay đổi kiểu loại xe quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này và đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tô An lưu ý, Thông tư mới nới hơn trong việc thay đổi một số chi tiết của xe không đồng nghĩa với việc ủng hộ các hành vi chế, độ đèn xe, thùng xe không đảm bảo an toàn.

“Điều này được hiểu rằng, các thay đổi nhỏ như thùng xe, đèn xe hay vị trí cửa xe là được phép. Tuy nhiên, các thay đổi này phải được đăng kiểm viên kiểm tra, xem xét đảm bảo an toàn mới qua được đăng kiểm. Ví dụ như việc lắp thêm đèn mà đèn đó là loại đèn trôi nổi, không cùng chủng loại, thợ phải thay đổi đấu nối lắp đặt đường điện không đảm bảo an toàn sẽ không qua được đăng kiểm”, ông An nhấn mạnh.