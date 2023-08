Đã bắt được đối tượng ăn trộm gà của một thương binh ở Thanh Chương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an các xã bắt được đối tượng gây ra nhiều vụ trộm gà của người dân trên địa bàn, trong đó có gia đình một thương binh.

Theo Công an huyện Thanh Chương, trước đó Công an huyện nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn bức xúc về việc liên tục mất trộm gà, trong đó có trường hợp ông Vương Viết Minh, là thương bệnh binh, trú tại xã Thanh Đức, nên Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Nhanh chóng sàng lọc đối tượng, vào tối 13/8, Đội Hình sự Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp Công an xã Cát Văn bắt đối tượng C.X.An (SN 1969), trú tại huyện Anh Sơn, thu giữ gần 20 con gà do đối tượng C.X.An mới trộm của các hộ dân trên địa bàn.

Đối tượng C.X.An tại cơ quan công an. Ảnh: CSCC

Tại cơ quan công an, đối tượng bước đầu khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm gà của người dân. Trong số đó, có gà của nhà ông Vương Viết Minh, là thương bệnh binh, trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, bị mất trộm vào ngày 27/7.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CSCC

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra mở rộng.