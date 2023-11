Đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU sẽ không có kết quả

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

“Ngay cả khi chúng ta tưởng tượng rằng ai đó thực sự muốn coi Ukraine là thành viên EU và không thao túng những kỳ vọng của Ukraine, thì đây vẫn là một nhiệm vụ siêu khó khăn, nó đòi hỏi rất nhiều năm làm việc, những nỗ lực to lớn, những chi phí khổng lồ, và cuối cùng - một kết quả cực kỳ đáng ngờ” - chuyên gia Kashin - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu toàn diện châu Âu và quốc tế tại Trường Kinh tế cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu quốc gia cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda.

Như ông Kashin đã lưu ý, nếu trước chiến dịch quân sự do Nga phát động, Ukraine cần 10-15 tỷ USD/năm dưới hình thức hỗ trợ bên ngoài thì hiện nay con số này là 160-170 tỷ USD/năm. “Ukraine hiện ở trình độ kém xa các nước giàu nhất khu vực châu Phi cận Sahara” và do đó sẽ “ăn hết” mọi dòng viện trợ của EU. Theo quan điểm của chuyên gia Kashin, nếu tính cả vấn đề tham nhũng, do không thể theo dõi hiệu quả của việc chi tiêu các khoản tiền này, thì triển vọng gia nhập EU của Ukraine dường như còn mơ hồ hơn.

Đồng quan điểm, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng, Ukraine còn rất xa mới trở thành thành viên EU và Budapest sẽ không thay đổi lập trường trong các cuộc đàm phán gia nhập để đổi lấy việc Brussels giải phóng nguồn tài trợ giả định.

Hồi tuần trước, hãng tin Reuters cho hay, Brussels đang xem xét đề nghị giải phóng quỹ trị giá 13 tỷ Euro (13,6 tỷ USD) dành cho Hungary, đổi lại việc quốc gia Trung Âu này ủng hộ việc cung cấp viện trợ cho Ukraine cũng như đàm phán về tư cách thành viên của Kiev trong EU. “Tôi kịch liệt bác bỏ mọi mối liên hệ. Chúng tôi sẽ không bắt đầu [một thỏa thuận như vậy] cũng như không chấp nhận nó từ Brussels”, Orban nói về thỏa thuận giả định. Thủ tướng Orban chỉ trích giới lãnh đạo đương nhiệm của EU, cho rằng, “khối này hoàn thành nhiệm vụ của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa” thay vì của người dân các quốc gia thành viên. Thủ tướng Orban nói thêm, cuộc xung đột ở Ukraine chỉ là một ví dụ về cách các chính sách của Brussels đi ngược lại lợi ích của các quốc gia trong khối./.

