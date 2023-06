Dấu ấn Phụ nữ tỉnh Nghệ An tại Hội thi dân vũ và thể dục thể thao Phụ nữ toàn quốc năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phụ nữ Nghệ An đã để lại nhiều dấu ấn khi tham gia Hội thi với 2 môn thi đấu gồm bóng chuyền hơi nữ và cầu lông, trong đó đạt “Giải phong cách” môn cầu lông.

Hội thi dân vũ và thể dục thể thao Phụ nữ toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khỏe, đẹp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức vừa khép lại, trong đó phụ nữ Nghệ An để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với tinh thần thi đấu vô cùng nhiệt huyết.

Hội thi thu hút gần 1.000 vận động viên là cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 50 tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước. Các đội tham gia tranh tài ở 3 nội dung là dân vũ, cầu lông và bóng chuyền hơi.

Đội hình tham gia giải của Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An tại lễ khai mạc. Ảnh: Vương Giang

Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An tham gia Hội thi với 2 môn thi đấu: Môn bóng chuyền hơi nữ và cầu lông (cầu lông tham gia với 2 nội dung: Đôi nam nữ và đôi nữ) với 12 vận động viên được lựa chọn từ phụ nữ Công an Nghệ An, cán bộ công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Hội thi có 37 trận đấu bóng chuyền hơi thuộc 8 bảng thi đấu; 136 trận cầu lông thuộc 8 bảng thi đấu. Các vận động viên của Đoàn Nghệ An với những cầu thủ không chuyên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu hay, nhiều pha bóng đẹp, trận đấu kịch tính, thể hiện tinh thần cố gắng, nỗ lực hết mình, quyết tâm vì màu cờ sắc áo của tỉnh nhà.

Đội thi Cầu lông của phụ nữ Nghệ An thi đấu hết mình tại hội thi. Ảnh: Vương Giang

Kết thúc Hội thi, Đoàn Nghệ An đã giành được “Giải phong cách” môn cầu lông với nội dung đôi nữ lứa tuổi trên 45 tuổi.

Song song với Hội thi, nhiều hoạt động khác cùng được tổ chức: Hội thảo “Xóa bỏ các tập tục văn hóa có hại cho sức khỏe, thực hiện nếp sống văn hóa mới”; Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023; Diễn đàn vai trò của phụ nữ trong lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa của các sản phẩm OCOP và bảo tồn các ngành, nghề truyền thống.