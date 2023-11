Đối tượng lừa đảo liên tục đẻ con, mang bầu để tránh thi hành án

Ngày 22/11, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao Lâm Ngọc Yến (SN 1988, quê Cà Mau) cho Công an tỉnh Cà Mau điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quyết định truy nã của Công an tỉnh này.

Theo hồ sơ vụ việc, Yến là đối tượng nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2020, Yến bị Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và TAND TP Vinh đã tuyên phạt 33 tháng tù giam nhưng được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ.

Đối tượng Lâm Ngọc Yến.

Năm 2022, trong thời gian tại ngoại, Yến tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tại Huế và bị TAND Huế xử phạt 8 năm tù giam nhưng cho hoãn thi hành án vì mang thai. Yến ở Cà Mau và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tháng 8/2022, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Yến lên mạng xã hội (Facebook) tìm hiểu lấy thông tin chủ nhân các tài khoản mạng xã hội. Sau khi nắm hết thông tin người nhà, bạn bè, cách thức trao đổi của chủ tài khoản và mọi người, Yến mua sim rác đăng ký tài khoản Viber rồi giả làm người thân của chủ các tài khoản trên mạng nhắn tin nhờ chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt.

Yến tạo trang Facebook tên “Liên Nguyễn” rồi vào trang cá nhân của nghệ sĩ T.Q.A. tìm và lấy số điện thoại của anh N.N.T. (quản lý của nghệ sĩ A). Yến mua 2 sim rác tạo 2 tài khoản Viber, 1 tài khoản mang tên nghệ sĩ A. và 1 tài khoản mang tên Ngọc Thanh Tam.

Yến giả làm nghệ sĩ A. nhắn tin cho quản lý T. trao đổi về việc đi du lịch Thái Lan và kêu anh T. chuyển tiền đặt vé máy bay, khách sạn vào tài khoản mang tên của Yến. Vì thấy tài khoản Viber của nghệ sĩ A., anh T. tin tưởng đã chuyển tổng cộng 98 triệu đồng cho Yến.

Thấy dễ ăn, Yến lại sử dụng tài khoản Viber mang tên nghệ sĩ A. nhắn tin kêu anh T. chuyển 100 triệu đồng cho mẹ của nghệ sĩ A. ở bên Mỹ. Anh T., sinh nghi nên gọi điện lại cho số Viber nhưng Yến không bắt máy. Biết bị lộ, Yến rút số tiền 98 triệu ra khỏi tài khoản, xóa các tài khoản giả mạo, vứt bỏ 2 sim rác.

Anh T. đến Công an quận 1 trình báo vụ việc và chỉ trong thời gian ngắn Công an quận 1 đã lần ra các đầu mối, bắt giữ Yến.

Tại cơ quan điều tra, Yến thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Do Yến đang bị Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Cà Mau truy nã nên Công an quận 1 lập hồ sơ bắt giữ người đang có quyết định truy nã, bàn giao cho Công an tỉnh Cà Mau xử lý.