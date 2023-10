Đội tuyển Bỉ gặp Đội tuyển Thụy Điển tạm hoãn vì thảm kịch

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cuộc đối đầu giữa Đội tuyển Bỉ và Thụy Điển ở vòng loại EURO 2024 đã phải tạm hoãn sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên vì có 2 cổ động viên Thụy Điển bị bắn tử vong trước giờ bóng lăn. Theo đó, khoảng 10 phút trước giờ bóng lăn, một người mặc áo khoác màu cam cầm súng bắn chết hai cổ động viên Thụy Điển tại một khu vực cách sân vận động King Baudouin khoảng 5 km.

Có khoảng 35.000 khán giả trong sân, tiếp tục cổ vũ hai đội khi họ chưa nắm được thông tin. Tiền đạo Viktor Gyokeres mở tỷ số cho đội khách ở phút 15 nhờ một siêu phẩm, trước khi Romelu Lukaku đá phạt đền gỡ hòa cho Bỉ ở phút 41.

Các CĐV Thụy Điển rơi nước mắt sau khi biết tin.

Vụ nổ súng xảy ra đã buộc trận đấu giữa Đội tuyển Bỉ và Thụy Điển phải tạm hoãn sau khi đã diễn ra hết hiệp 1, khi tỷ số là 1-1. Thực tế các trọng tài không ra lệnh hủy bỏ nhưng các cầu thủ đã từ chối quay trở lại sân sau giờ nghỉ vì lý do an ninh.

Đã có hai nạn nhân mang quốc tịch Thụy Điển bị sát hại. Theo các nguồn tin của Bỉ như SudPress, HLN và Het Nieuwsblad, đây là hai cổ động viên tới cổ vũ bóng đá, mặc áo đấu của Đội tuyển Thụy Điển.

Theo báo chí Bỉ, thủ phạm của vụ tấn công đã bỏ trốn và vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này khẳng định sẽ huy động toàn bộ lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh cho các cổ động viên.

Các cầu thủ từ chối đá hiệp 2 vì lý do an ninh.

Thành phố Brussels cũng nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp cao nhất là mức 4. Trận đấu bị hoãn nhưng khán giả không được phép rời sân, vì sự an toàn của họ. Trên trang web chính thức của UEFA thông báo: "Trận đấu giữa Bỉ với Thụy Điển đã bị tạm dừng vào giờ nghỉ giải lao vì lý do an ninh. Thông tin chi tiết sẽ sớm được UEFA cung cấp".

Do lo ngại tay súng có thể đi tới sân King Baudouin, cảnh sát ban đầu không cho khán giả ra về. Sau đó, họ cử người bảo vệ để từng nhóm khán giả rời sân. Khoảng 700 khán giả Thụy Điển được hộ tống rời đi. Còn cầu thủ Thụy Điển cũng được hộ tống ra thẳng sân bay về nước. Trước đó, Đội tuyển Bỉ đã giành vé tham dự Vòng chung kết EURO 2024 ở Đức vào năm tới, trong khi Thụy Điển không thể vượt qua vòng loại./.