Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng; Thép trong nước quay về đà đi ngang

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng

Giá cà phê trong nước cập nhật lúc 5h28 ngày 18/12/2023 ổn định và neo ở mức cao. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 66.800 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là 67.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 17/12/2023 ở mức giá khá cao với 67.200 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Lắk , Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 67.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng.

Cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, được thu mua với giá 66.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 67.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 67.300 đồng/kg.

Thép trong nước quay về đà đi ngang

Hôm nay, giá thép trong nước đã quay về đà đi ngang, sau khi nhiều thương hiệu đã nâng mức giá lên hơn 14.000 đồng/kg như Hòa Phát, Việt Ý…

Kết thúc phiên giao dịch ngày cuối tuần, trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE, Trung Quốc), giá thép thanh vằn giao tháng 5/2024 giảm 32 NDT/tấn (giảm 0,81%) xuống mức 3.915 NDT/tấn (550,66 USD/tấn). Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giảm 34 NDT/tấn (giảm 0,84%), xuống mức 4.033 NDT/tấn (567,26 USD/tấn).

Trên thị trường nguyên liệu, giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc tiếp tục giảm do nhu cầu giảm và thị trường thiếu các thông tin mới về các biện pháp kích thích kinh tế dự kiến của Chính phủ Trung Quốc.

Giá thép trong nước ổn định, dự báo cuối năm tăng nhẹ.

Trong nước, sau ba đợt tăng liên tiếp, giá thép xây dựng dao động ở mức 13,81 - 15,3 triệu đồng/tấn, tùy từng thương hiệu, chủng loại. Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng giá thép có thể tiếp tục tăng với biên độ nhẹ, khoảng 100.000-150.000 đồng/tấn cho từng kỳ nâng giá.

Cụ thể, một số doanh nghiệp sản xuất tăng 150.000 - 360.000 đồng/tấn với các sản phẩm thép xây dựng, tùy từng thương hiệu, chủng loại. Chỉ trong vòng một tháng, giá thép xây dựng đã có 3 đợt tăng liên tiếp, hiện đang ở mức 13,81-15,3 triệu đồng/tấn.

VSA cho biết, thông lệ hàng năm, quý IV là thời điểm thuận lợi thực hiện các công trình xây dựng. Nhờ đó, tiêu thụ thép trong tháng 11 tăng so với các tháng trước và đạt mức cao nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây. Trong tháng 11, tiêu thụ thép xây dựng đạt 1,1 triệu tấn, tăng 29% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 45% bán hàng thép thành phẩm. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng đạt 145.328 tấn, tăng 49% so với tháng 11/2022.

Giá vàng dự báo lao dốc trong tuần mới

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 18/12/2023, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 được DOJI niêm yết ở mức 73,20 triệu đồng/lượng mua vào và 74,40 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 73,40 – 74,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 73,45 – 74,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 73,35 – 74,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong tuần giao dịch trước, sau khi đi ngang ở nửa đầu tuần, đến thứ Tư (13/12) khi các tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không xem xét việc tiếp tục tăng lãi suất và giới chuyên gia nhận định khoảng 75% khả năng cắt giảm vào năm 2024 khiến giá vàng bất ngờ vọt tăng mạnh. Cụ thể, giá kim loại này đã được đẩy trở lại trên mức 2.000 USD/ounce. Giá vàng chốt phiên tuần ở mức 2.019,540 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 2/2024 giá 2.035,70 USD/ounce, tăng gần 1% trong tuần.

Frank McGhee, người phụ trách đại lý kim loại quý tại Alliance Financial bàn về triển vọng giá vàng trong thời gian tới, ông cho rằng giá sẽ giảm xuống dưới 2.000 USD.

Giá xăng dầu nối dài đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế có thể nối dài đà tăng từ tuần trước. Trong tuần qua, giá xăng dầu ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 7 tuần giảm liên tiếp.

Giá xăng dầu tuần qua trải nghiệm tuần leo dốc đầu tiên trong 8 tuần. Trong 5 phiên giao dịch của tuần qua, giá dầu tăng 3 phiên, còn giảm 2 phiên.

Sự leo dốc của giá dầu trong tuần qua có nguyên nhân chủ yếu từ sự suy yếu của đồng USD và việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu năm 2024.

Tính chung cả tuần, giá dầu WTI tăng 0,3%, còn giá dầu Brent tăng 0,9%. Mức tăng khiêm tốn này đủ để cả hai mặt hàng dầu chuẩn ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 7 tuần lao dốc liên tục. Đóng cửa tuần qua, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 76,55 USD/thùng. Còn giá dầu WTI kết tuần qua ở mức 71,43 USD/thùng.