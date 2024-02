Hành vi nghiêm trọng, mất an toàn giao thông cao sẽ bị trừ điểm bằng lái xe

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Trong Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an tiếp tục bổ sung đề xuất trừ điểm bằng lái với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông cao.