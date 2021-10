Khởi tố 2 nữ đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi

(Baonghean.vn) - Xúm đón xe khách đưa cháu C. từ Kỳ Sơn (Nghệ An) đi ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc giao cháu C. cho một người phụ nữ tên Hồng để đem bán.