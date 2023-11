Khởi tố, điều tra đối tượng hành hạ dã man con ruột

(Baonghean.vn) - Công an huyện Hưng Nguyên và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An) vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép 80kg pháo nổ.