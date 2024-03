Khung hình phạt đối với tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện

(Baonghean.vn) - Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an Lào và các đơn vị chức năng bắt giữ một nữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau 15 năm lẩn trốn