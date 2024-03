Kịch tính vòng 11 V-League 2023/2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Người am tường bóng đá V-League hẳn không thể bỏ qua trận đấu hấp dẫn và kịch tính bậc nhất ở vòng 11, sân Thiên Trường giữa Thép Xanh Nam Định gặp Hà Nội FC.

Một đội bóng có truyền thống, được đầu tư lớn nhưng thường gặp khó đầu mùa giải là Hà Nội FC, vừa trở lại ở vòng 10 với trận thắng 3-1 trước Khánh Hòa, nay phải đối đầu với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định trên chính sân nhà của họ, tất nhiên sẽ là trận đấu không dễ dàng. Cả hiệp 1 đầy căng thẳng nhưng không bên nào mở được tỷ số, để rồi hiệp 2 là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, cân não, khi chủ nhà mở tỷ số, đội khách cân bằng rồi vượt lên. Và những phút thi đấu bù giờ với sự vùng lên mạnh mẽ của Thép Xanh Nam Định với liên tiếp 2 bàn thắng của Rafaelson và Văn Vỹ, để giành chiến thắng 3-2.

Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng ở phút cuối hiệp đấu thứ 2 trong trận gặp Hải Phòng và rời sân Lạch Tray với 1 điểm quý giá. Ảnh: Trung Kiên

Điều người hâm mộ sung sướng, hạnh phúc là được thưởng thức một trận đấu đỉnh cao, với sự tỏa sáng của các tuyển thủ quốc gia như Xuân Mạnh, Tuấn Hải, Văn Toàn… Nhưng đồng thời cũng khá lo lắng cho màn trình diễn của các trung vệ Duy Mạnh (người để sập bẫy việt vị trong 2 bàn thua của Hà Nội FC) hay Thành Chung, tiền vệ Hai Long hay Văn Trường… Tất nhiên, dù thua trận, nhưng đội bóng Thủ đô cho thấy họ đang từng bước trở lại dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật Bản Daiki với triết lý chơi bóng mới, cách vận hành mới khá tươi tắn và thuyết phục.

Với việc giành chiến thắng trước Hà Nội FC, đội bóng Thành Nam yên tâm giữ ngôi đầu bảng với 25 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp sau Bình Dương được 23 điểm và Công an Hà Nội đang tiến vùn vụt với 3 trận thắng liên tiếp, được 21 điểm sau 11 vòng đấu. Cần phải nói thêm rằng, những tuyển thủ quốc gia như Văn Thanh, Tấn Tài, Quang Hải, Nguyễn Filip… ở Công an Hà Nội đang đem lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ và ông Philippe Troussier. Nhưng cũng lại phải nói rằng, những gương mặt như Hoàng Đức, Thanh Bình, Tiến Anh… ở Thể Công Viettel lại đang khiến tất cả phải âu lo, bởi không ai hiểu nổi vì sao đội bóng áo lính với những trụ cột nói trên lại đang tụt dốc không phanh?

Đến vòng 11, nhất là quãng trở lại sau kỳ nghỉ tính từ vòng 9 đến nay, các đội bóng như Meryland Quy Nhơn Bình Định (1 thắng, 2 thua), Hải Phòng (2 thua, 1 hòa), Khánh Hòa (2 hòa, 1 thua), Hoàng Anh Gia Lai (2 hòa, 1 thua)… lại đang gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Đội bóng đất Võ thua liên tiếp 2 trận trên sân khách trước các đối thủ trung bình là điều nói lên thực lực đường xa của thầy trò ông Bùi Đoàn Quang Huy. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa với trận thua 1-3 trước Công an Hà Nội đang tạm xếp thứ 4 với 21 điểm cũng cho thấy rất khó để họ cạnh tranh với những đội bóng mạnh khi chính ông Popov thừa nhận rằng, lực lượng và tài chính không thật dư dả như nhiều người lầm tưởng.

Những màn rượt đuổi kịch tính được tạo ra bởi các cầu thủ giữa Nam Định FC với Hà Nội FC tại vòng 11 V-League 2023/2024. Ảnh: Vietnamnet

Trong một trận đấu trên sân khách Lạch Tray, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An lại cho thấy ý chí kiên cường, không chịu bỏ cuộc và đã giành được một kết quả hòa 2-2 không khác gì một trận thắng trong lòng người hâm mộ. Xuân Tiến trở lại với một tuyệt phẩm đá phạt, khiến thủ môn quốc gia Đình Triệu bó tay. Nên nhớ, Xuân Tiến mùa này đã ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp trước những đội bóng mạnh là Hà Nội FC và Hải Phòng FC. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn chưa đảm bảo thể lực cho một trận đấu quyết liệt, cân não và đó chính là lý do anh thường không được ông Như Thuật tung vào sân từ đầu trong nhiều trận đấu.

Toan tính đưa các trụ cột vào sân từ hiệp 2 của cả ông Chu Đình Nghiêm và Phan Như Thuật trong trận đấu nói trên là hợp lý dù hiệu quả, hậu quả khác nhau. Chẳng hạn, chính Mạnh Quỳnh đã khiến Hữu Sơn mắc lỗi nặng dẫn đến quả penalty để đội khách gỡ hòa 2-2 là một ví dụ sinh động. Điều rất mừng là thủ môn Văn Việt luôn xứng đáng với niềm tin của đội bóng thành Vinh và dễ hiểu vì sao nhân tố trẻ này được gọi lên đội tuyển quốc gia vừa qua. Phan Bá Quyền đang dần chứng minh quá trình học việc lâu nay ở nhiều đội bóng có giá trị như thế nào khi về đội 1 Sông Lam Nghệ An để khẳng định tầm nhìn của ban huấn luyện đội bóng. Vị trí thứ 8 tạm thời sau 11 vòng đấu của Sông Lam Nghệ An là kết quả của niềm tin và sự phấn đấu vươn lên của cả thầy và trò, rất đáng được ghi nhận và đánh giá cao, dù phía trước chắc chắn khó khăn là không nhỏ…

Một vòng đấu hấp dẫn, kịch tính của V-League, tất nhiên không chỉ với những điều vừa nói ở trên. Rõ ràng, V-League đang vận hành VAR ở một số trận đấu và việc này thực sự đem lại nhiều bất ngờ, thú vị, nhất là sự công bằng, khách quan cho cầu thủ và đội bóng. Rất mừng là công nghệ VAR đang làm tốt chức năng, nhiệm vụ đặt ra, tức những trọng tài VAR đang làm việc tốt như yêu cầu và mong mỏi của người hâm mộ gần xa.

Kịch tính ở sân Thiên Trường, bất ngờ ở sân Thống Nhất, Lạch Tray hay Hòa Xuân… chính là những điểm nhấn ở vòng 11 V-League. Chắc chắn điều đó sẽ đưa đông đảo khán giả trở lại trong những vòng đấu tới, bởi càng vào sâu giải đấu, mọi việc càng khó lường, bất ngờ và thú vị hơn bao giờ hết./.