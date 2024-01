Lấy tiền bán sắn đi buôn ma tuý, nam thanh niên nhận kết đắng

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳ Châu vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Thanh Hoá và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Nghệ An, truy bắt thành công đối tượng mua bán trái phép hàng nghìn viên ma tuý tổng hợp.