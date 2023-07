Lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe cùng tăng, người học cần nắm rõ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ tăng lên mức 135.000 đồng/lần. Ảnh: LĐO

Theo đó, mức lệ phí cấp GPLX và chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện sẽ được điều chỉnh từ ngày 1.8.2023. Cụ thể, tại mục 2 Phụ lục ban hành kèm Thông tư 37/2023/TT-BTC, mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi GPLX quốc gia và quốc tế sẽ là 135.000 đồng/lần.

Ngoài ra, cũng theo Thông tư 37/2023/TT-BTC, mức lệ phí thi cấp GPLX các hạng có sự điều chỉnh theo hướng tăng hơn so với hiện tại. Cụ thể, tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC thì mức phí thi GPLX các hạng từ ngày 1.8.2023 có quy định cụ thể các mức tăng.

So với mức thu lệ phí hiện hành được quy định tại Thông tư số 188/2016/TT-BTC, mức thu mới sẽ tăng từ 10-50%, đồng thời bổ sung thêm lệ phí thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng.

Mức lệ phí sát hạch lái xe ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần. Ảnh: Lâm Anh

Đối với thi sát hạch GPLX các hạng xe A1, A2, A3, A4 thì mức phí sát hạch lí thuyết và thực hành đều tăng 20.000 đồng/lần, mức phí sau khi tăng lần lượt là 60.000 đồng/lần thi lí thuyết và 70.000 đồng/lần đối với thi thực hành.

Đối với thi sát hạch GPLX ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F), phí sát hạch lí thuyết tăng lên thành 100.000 đồng/lần (tăng 10.000 đồng so với mức hiện đang là 90.000 đồng/lần). Còn sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng/lần (tăng 50.000 đồng so với mức hiện đang là 300.000 đồng/lần).

Bên cạnh đó, mức phí sát hạch thực hành trên đường giao thông sẽ là 80.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức hiện đang là 60.000 đồng/lần. Còn phí sát hạch lái xe ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông được quy định là 100.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch GPLX mới sẽ chính thức được áp dụng thống nhất trên cả nước từ ngày 1.8, không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lí hay cơ quan thuộc địa phương quản lí. Người dự sát hạch để được cấp GPLX cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch GPLX phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).