Lượt đi V-League: Bất ngờ đỉnh bảng

Dù vẫn còn một trận chưa đấu nhưng đã sớm xác định ngôi “vua giai đoạn 1” thuộc về Thép Xanh Nam Định với 28 điểm, hơn đội xếp sau là Bình Dương giành được 23 điểm, Công an Hà Nội 22 điểm và 3 đội tạm xếp cuối bảng là Khánh Hòa 8 điểm, Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Viettel cùng được 10 điểm.

Có thể có những biến động nhỏ ở vòng đấu cuối lượt đi, tức vòng 13 nhưng chắc chắn sẽ khó có thay đổi ở đỉnh bảng và đáy bảng xếp hạng V-League. Ở đỉnh bảng, lần đầu tiên sau nhiều mùa giải, Thép Xanh Nam Định hoàn toàn có thể yên tâm với kết quả đạt được và chắc chắn, đội bóng Thành Nam sẽ tận dụng đà thăng tiến đã có để tạo khoảng cách an toàn so với các đối thủ bám sau và về đích thắng lợi chăng?

Sông Lam Nghệ An có một trận đấu hay trước đội khách Nam Định. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Về lý thuyết, niềm tin dành cho đội bóng Thành Nam mùa này là có cơ sở và thực tiễn cho thấy quyết tâm lớn của thầy trò ông Vũ Hồng Việt qua từng trận đấu. Ngoại binh thuộc loại xuất sắc nhất V-League với “vua phá lưới” Rafaelson, tiền vệ tổ chức thượng thặng Hendrio, trung vệ người Brazine mới được bổ sung Lucas, dàn nội binh “mác” đội tuyển như Văn Toàn, Văn Vũ, Hoàng Anh, Văn Công, Hữu Tuấn, Nguyên Mạnh…cộng với lực lượng khán giả đông đảo, chuyên nghiệp, ông chủ sẵn sàng mở hầu bao khen thưởng, đội bóng này không thi đấu hiệu quả mới là lạ.

Nhưng sẽ không dễ để Thép Xanh Nam Định băng băng về đích khi đương kim vô địch Công an Hà Nội đang bất bại thời Kiatisuk về cầm quân. Hàng loạt tên tuổi đang hồi sinh thực sự như Tấn Tài, Văn Thanh và đặc biệt là Quang Hải sẽ khiến cho đội bóng ngành công an trở nên khó chịu với bất cứ đội bóng V-League nào. Rất có thể cuộc cạnh tranh ngôi vô địch sẽ rất sít sao, gay go và căng thẳng cho đến phút cuối giữa 2 đối thủ này. Bởi nhìn vào thực tế hiện nay, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Bình Dương, Đông Á Thanh Hóa hay Maryland Quy Nhơn Bình Định đều đang hụt hơi so với 2 đội bóng nói trên. Việc những Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh…đang đánh mất phong độ cùng với sa sút khó hiểu trong những trận đấu quyết định của các đội bóng ứng viên nói trên cho thấy họ chưa và không đủ sức đua tranh ngôi vô địch, dù vẫn còn nửa mùa giải ở phía trước.

Ở đáy bảng, hoàn toàn không bất ngờ khi vị trí cuối cùng đang thuộc về đội bóng phố biển Khánh Hòa, sau cuộc vượt thoát của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 12. Đội bóng Phố Núi đang được bổ sung lực lượng từ thầy đến trò, đang được chỉnh lại lối chơi, cách làm để đủ sức chịu nhiệt ở V-League sau nhiều mùa giải toan tính chơi đẹp nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, đội bóng Phố Biển vẫn chìm trong căn bệnh kinh niên của nhà nghèo, không đủ sức tìm kiếm nội binh lẫn ngoại binh giỏi. Rõ ràng, cho đến hết lượt đi, đội bóng bị “nhận diện” là Khánh Hòa chứ không phải Hoàng Anh Gia Lai và sẽ rất khó khăn để thoát ra khỏi tầm ngắm kiếm điểm vì những mục tiêu khác nhau của “hội đồng” các đội bóng khác.

Thép Xanh Nam Định vô địch lượt đi V.League 2023/2024. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Bất ngờ là vị trí cuối hiện nay có tên Thể Công Viettel, đội giành vị trí thứ 3 mùa bóng trước. Đội bóng này đang làm mọi cách để thoát ra khỏi tình thế “đá không thắng” lâu nay, bằng cách liên tục “thay tướng” nhưng không hiểu sao chưa thể “đổi vận”. Trước đây, những lúc khó khăn, đội bóng áo lính thường có rất nhiều “chiêu độc” để thoát hiểm ngoạn mục, nhưng xem ra với bóng đá chuyên nghiệp, chiêu duy nhất hiệu quả phải là cách làm của bầu Đức dành cho Hoàng Anh Gia Lai với sự vào cuộc của một đại gia mới hy vọng mọi việc sáng sủa.

Các vị trí cận kề nhóm cuối đều đang có 13 điểm với những cái tên Hải Phòng FC, Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu khéo lo, khéo ăn và may mắn, tích lũy được những điểm số cần thiết, các đội bóng này có thể an tâm trụ hạng và về đích nhẹ nhàng. Còn nếu không nỗ lực, thiếu may mắn, cả ba đều có thể sảy chân bất cứ lúc nào và lúc đó sẽ phải đá “trói chết” không biết chừng.

Tất nhiên, ở trên là những nhận định chủ quan và hy vọng sẽ có nhiều bất ngờ thú vị dành cho giới chuyên môn và người hâm mộ ở lượt về V-League mùa này. Đích cuối cùng cần thiết không chỉ là chiến thắng của Thép Xanh Nam Định hay Công an Hà Nội hay một đội bóng nào đó bất ngờ vượt lên soán ngôi, mà cái chính là chiến thắng của V-League, của quá trình nâng chất lượng giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu, phục vụ cho nâng tầm Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam./.