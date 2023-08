Mỹ 'bật đèn xanh' việc huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Trả lời báo giới, bà Singh cho biết: "Chúng tôi, và cả Tổng thống, đã bật đèn xanh cho phép và hỗ trợ quá trình huấn luyện, nhưng tôi không có thêm thông tin cập nhật nào vào thời điểm này khi nói đến các phi công cụ thể đang được huấn luyện”.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin rằng nước này và Ukraine đã xác định tổng cộng 32 phi công có thể tham gia khóa huấn luyện lái F-16, mặc dù việc thông thạo tiếng Anh vẫn là một rào cản để bắt đầu. Một nhóm quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu sẽ bắt đầu huấn luyện binh lính Ukraine sử dụng F-16 ngay sau khi kế hoạch huấn luyện cuối cùng được soạn thảo và thông qua.

F-16. Ảnh: AP

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thông báo chính quyền Biden đang lên kế hoạch công bố một gói viện trợ quân sự nữa cho Ukraine vào cuối tuần này. Ông Miller cho biết: "Chúng tôi tiếp tục cung cấp pháo cùng một loạt vũ khí cho Ukraine. Chúng tôi có các thông báo khác vào cuối tuần này về các hệ thống vũ khí bổ sung mà chúng tôi dự định cung cấp cho Ukraine". Trong khi đó, Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Peter Stano khẳng định Liên minh châu Âu (EU) không phải là một tổ chức an ninh và do đó không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine./.

