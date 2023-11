Nghệ An phấn đấu đến ngày 31/12 mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 bình chữa cháy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung tại Văn bản số 9668/UBND-NC của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Công điện số 1014/CĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã ngày 10/11/2023, nêu rõ: Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023, về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, qua đó, đã bám sát tiến độ thực hiện, tình hình cháy, nổ cơ bản đã được kìm giữ (từ đầu năm 2023 đến nay, trên toàn tỉnh xảy ra 204 vụ cháy lớn, nhỏ, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 27,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, qua theo dõi, đối với việc thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền, vận động hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 484.133/803.363 hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tự trang bị bình chữa cháy (đạt 58,3°/o), trong khi từ nay đến cuối năm 2023 chỉ còn hơn 1,5 tháng là kết thúc thời gian thực hiện; trong đó, một số địa phương thực hiện kết quả còn thấp (đạt dưới 50%, tính đến ngày 30/10/2023), như: Tân Kỳ 32,2%; Yên Thành 33,1%; Quế Phong 34,6%; Quỳ Hợp 36,8%; Đô Lương 42,7%; Hưng Nguyên 43,6%; Thanh Chương 44,8%; Kỳ Sơn 49,1%.

Người dân xã Nghi Trung (Nghi Lộc) thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: CSCC

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm Công điện số 1014/CĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội; Kế hoạch số 626/KH-UBND ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 27/CĐ- UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy...

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân tại địa bàn cơ sở.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh trong triển khai các giải pháp công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư trên địa bàn, quyết tâm thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Công an huyện Nghi Lộc trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Nghi Trung. Ảnh: CSCC

- Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn, phấn đấu đến ngày 31/12/2023 mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 bình chữa cháy.

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra đối với 100% khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn (hoàn thành trước ngày 31/12/2023).

- Thường xuyên rà soát, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hộ kinh doanh tiến hành việc mở lối thoát nạn thứ 2, tháo dỡ chuồng cọp, đảm bảo 100% nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, ki-ốt, cơ sở sản xuất, kinh doanh xen lẫn trong khu dân cư trên địa bàn có tối thiểu 02 lối thoát nạn được bố trí phân tán, đáp ứng yêu cầu thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

- Tổ chức tập huấn cho chủ hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình và người dân tại khu dân cư, bảo đảm 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH (hoàn thành trước ngày 31/12/2023).

- Tiếp tục rà soát, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ và liền kề nhau trên địa bàn tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC. Rà soát các ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, tập thể cũ...) có chiều dài từ 50 m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư để tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Văn bản cũng nêu rõ, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn.