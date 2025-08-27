Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/8/2025
Đoàn các thế hệ đại biểu Quốc hội Nghệ An dự Chương trình gặp mặt do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì; Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An họp nghe và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền; Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; công tác khắc phục hậu quả sau bão số 5 của các ngành, các địa phương… là những thông tin nổi bật ngày 27/8.
* Sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.
Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.
Đoàn đại biểu Nghệ An có 58 đại biểu do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn dự gặp mặt.
* Chiều 27/8, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.
* Cũng trong ngày 27/8, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
* Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hiện trường Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.
* Tăng tốc đổi thẻ đảng viên, chuẩn hoá dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số trong Đảng.
* Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm cầu tạm cứu trợ 42 hộ dân ở bản Huồi Thum, xã Na Ngoi.
* Mất điện sau bão số 5, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bơm nước, sạc điện miễn phí cho người dân.
* Xuyên đêm khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 16 sau bão số 5.
*Ngư dân Nghệ An khắc phục khó khăn, ra khơi sau bão.
* Lực lượng chức năng làm việc liên tục, thu gom lượng rác khổng lồ sau bão số 5.
* Vựa rau lớn nhất tỉnh Nghệ An chưa thể khôi phục sau bão số 5.