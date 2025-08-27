Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/8/2025 Đoàn các thế hệ đại biểu Quốc hội Nghệ An dự Chương trình gặp mặt do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì; Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An họp nghe và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền; Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; công tác khắc phục hậu quả sau bão số 5 của các ngành, các địa phương… là những thông tin nổi bật ngày 27/8.

* Sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Đoàn đại biểu Nghệ An có 58 đại biểu do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn dự gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các ĐBQH đoàn Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Hoàng Bá

* Chiều 27/8, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe tổng hợp báo chí và tình hình dư luận xã hội thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong ngày 27/8, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

* Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hiện trường Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra xây dựng hệ thống kênh tiêu Châu Bình. Ảnh: Phú Hương

* Tăng tốc đổi thẻ đảng viên, chuẩn hoá dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số trong Đảng.

Công an phường Vinh Hưng thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên. Ảnh: Quỳnh Trang

* Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm cầu tạm cứu trợ 42 hộ dân ở bản Huồi Thum, xã Na Ngoi.

Các lực lượng cùng chính quyền địa phương dựng xong cầu tạm. Ảnh: Hải Thượng

* Mất điện sau bão số 5, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bơm nước, sạc điện miễn phí cho người dân.

Khách sạn Thành An (phường Thành Vinh) mua xăng về chạy máy nổ để phục vụ bà con. Ảnh: NVCC

* Xuyên đêm khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 16 sau bão số 5.

Các đơn vị quản lý giao thông xuyên đêm san gạt điểm sạt lở đoạn qua xã Mỹ Lý. Ảnh: PV

*Ngư dân Nghệ An khắc phục khó khăn, ra khơi sau bão.

Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ để vươn khơi sau những ngày nghỉ tránh trú bão. Ảnh: T.P

* Lực lượng chức năng làm việc liên tục, thu gom lượng rác khổng lồ sau bão số 5.

Trong đêm 26/8, các công nhân vẫn làm việc liên tục để các tuyến đường sạch, đẹp trở lại. Ảnh: Quang An

* Vựa rau lớn nhất tỉnh Nghệ An chưa thể khôi phục sau bão số 5.