Nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) -Sáng 22/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc để nghe và cho ý kiến về về kết quả rà soát, hệ thống hóa đối với các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành giai đoạn 2019-2023.

Theo Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 38, Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) quy định: Văn bản quy phạm pháp luật phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 5 năm 1 lần.

Trên cơ sở đó, ngày 17/2/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 969 về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Tư pháp có công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản giai đoạn 2019 – 2023.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham dự có đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: K.L

Về phía tỉnh Nghệ An, ngày 31/1/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48, trong đó, xác định thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2019 - 2023.

Theo đồng chí Hoàng Thị Thu Trang- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp: Hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) giúp cơ quan có thẩm quyền xác định, phân loại hệ thống danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực pháp luật; danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần; danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế. Đồng thời, hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành nhằm đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất với hệ thống văn bản hiện hành.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân cũng như phục vụ công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành, liên quan rà soát cho ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực liên quan. Ảnh: K.L

Theo kết quả hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2019 – 2023 do UBND tỉnh Nghệ An ban hành, có 496 văn bản còn hiệu lực, 392 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 57 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần; 99 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Sở Tư pháp đã lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong giai đoạn 2019 – 2023 theo từng nhóm lĩnh vực. Qua 3 lần lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, Sở Tư pháp đã tổng hợp thành 4 danh mục và hoàn thiện dự thảo Quyết định về kết quả rà soát, hệ thống hóa đối với các quyết định, chỉ thị quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Nghệ An ban hành giai đoạn 2019 –2023.

Đồng chí Phạm Văn Toàn- Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường phát biểu về dự thảo bãi bỏ toàn bộ một số quyết định, chỉ thị. Ảnh: K.L

Tại hội nghị, Sở Tư pháp cũng trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ 52 văn bản (gồm 32 quyết định, 18 chỉ thị do UBND tỉnh Nghệ An ban hành) và bãi bỏ một phần 1 quyết định, cụ thể là Điều 13 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 ban hành quy định quản lý cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thảo luận tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp ý kiến, cơ bản đồng tình với dự thảo đề nghị bãi bỏ, thay thế một số quyết định, chỉ thị về quy hoạch trên các lĩnh vực không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ông Trần Xuân Học- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng tình với với danh mục bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn mà Sở Tư pháp đã rà soát. Ảnh: K.L

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc rà soát các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành giai đoạn 2019-2023 nhằm hệ thống lại văn bản nào còn hiệu lực trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tránh để các văn bản hết hiệu lực, văn bản có hiệu lực của cấp cao hơn đã ban hành nhưng tỉnh vẫn thực hiện trái quy định của pháp luật hoặc khi thực thi trong thực tế gặp khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý việc rà soát, hệ thống hóa phải đảm bảo tính chính xác, đồng bộ. Ảnh: K.L

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục xem xét, rà soát một cách kỹ lưỡng và đóng góp ý kiến bằng văn bản để Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh; nhất là đối với văn bản bãi bỏ một phần.

Đồng thời, lưu ý việc rà soát, hệ thống hóa phải đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, thống nhất; việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế văn bản quy phạm pháp luật phải có căn cứ pháp lý và thực tiễn, lưu ý tính chuyển tiếp của các quy định bị bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung đảm bảo đúng trình tự, thủ tục.