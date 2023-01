Nghề vận chuyển cây cảnh 'vào mùa'

(Baonghean) - Vận chuyển cây cảnh là dịch vụ "hot" trong những ngày cận Tết. Công việc thời vụ này có thể giúp người lao động kiếm được tiền triệu mỗi ngày, tuy nhiên, không ít người cũng đã gặp những rủi ro trong quá trình làm nghề.

Đã thành thông lệ, cứ đến đầu tháng Chạp, ông Ngô Văn Đạt, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc lại sửa soạn xe thồ, dây thừng để đến các điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn TP.Vinh nhận vận chuyển cây cảnh thuê cho khách. Thời điểm này, lượng cây cảnh chưng Tết đã về khắp các tuyến phố, công việc của ông Đạt cũng vì thế mà bận rộn hơn khi có nhiều đơn đặt hàng.

Nghỉ ngơi sau chuyến chở 3 cây quất Tết từ Công viên Trung tâm TP.Vinh về xã Hưng Lộc, ông Đạt chia sẻ: “Tôi làm nghề này cũng đã gần 10 năm nay rồi, gia đình làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, nên mỗi dịp Tết là tôi lại làm thêm việc này để kiếm tiền chi tiêu ngày Tết. Do là công việc thời vụ, chỉ diễn ra trên trong khoảng một tháng, nên không chỉ tôi mà ai cũng tranh thủ làm ngày làm đêm để Tết no ấm hơn…”.

Ông Đạt cho biết, so với 2 năm trước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người dân mua sắm ít thì năm nay, nhu cầu vận chuyển hoa, cây cảnh tăng cao hơn. Số lượng đơn vận chuyển cũng tăng đáng kể, đặc biệt là sau ngày Rằm tháng Chạp. Từ 6 giờ sáng, những người vận chuyển như ông Đạt đã có mặt tại các điểm bán cây cảnh để chờ người thuê, có ngày làm đến khi trời tối mịt mới về.

Theo tìm hiểu, có 2 yếu tố phụ thuộc đến giá thành vận chuyển cây cảnh, bao gồm quãng đường di chuyển xa hay gần và giá trị, kích thước của cây để lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp. Hiện nay, trên địa bàn TP.Vinh có 2 loại phương tiện vận chuyển phổ biến là xe cẩu đối với những cây lớn, có giá trị hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Còn lại là xe kéo, xe thồ, xích lô… thường được các lao động tự do sử dụng.

Do nhu cầu tăng cao nên giá dịch vụ vận chuyển cây cảnh cũng nhích hơn so với các năm trước. Đối với dịch vụ vận chuyển là xe cẩu, thường chở được số lượng lớn cùng với ưu điểm là an toàn thì giá sẽ dao động từ 500.000 – 1 triệu đồng/chuyến trong nội thành Vinh. Nếu đi các huyện khác thì tùy vào quãng đường mà giá có thể tăng gấp nhiều lần, tùy vào thỏa thuận giữa hai bên.

Đối với những cây cảnh nhỏ hơn, người dân thường thuê xe thồ, xích lô… vận chuyển để tiết kiệm chi phí. Trung bình mỗi chuyến vận chuyển có giá từ 100.000 – 500.000 đồng, Mức giá này cũng đã tăng hơn so với các năm trước.

Được biết, đối với những chủ vườn lớn, do nhu cầu vận chuyển cây cảnh Tết tăng cao, có những thời điểm khách cần gấp nhưng không tìm được người vận chuyển, do đó, họ đã thuê hẳn những người làm nhiệm vụ vận chuyển riêng cho cửa hàng với giá từ 10 – 20 triệu đồng trong dịp Tết để chủ động công việc khi cần.

Vận chuyển cây cảnh hiện là một trong những là dịch vụ hot nhất trong dịp Tết, nếu chăm chỉ, sắp xếp thời gian và quãng đường di chuyển hợp lý thì người làm nghề có thể kiếm được từ tiền triệu mỗi ngày dễ dàng. Số tiền này hoàn toàn xứng đáng với công sức họ bỏ ra, vì để có được thu nhập “khủng” như vậy thì người làm nghề cũng phải thức khuya dậy sớm, luôn sẵn sàng khi khách có nhu cầu bất cứ thời điểm nào, kể cả vận chuyển trong đêm mưa rét.

Mặc dù thu nhập cao, tuy nhiên theo chia sẻ của một số người vận chuyển, đã có không ít rủi ro trong quá trình làm nghề. Ông Nguyễn Văn Hùng, phường Hưng Dũng nhớ lại: “Năm 2021, tôi có nhận chở gốc đào Nhật Tân từ ngã tư Đại Lộ Lê Nin giao với đường 72 mét về phường Hồng Sơn, khi đến vòng xuyến khách sạn Mường Thanh Phương Đông, do xe cộ đông đúc nên đã va quệt với ô tô của người đi đường, dây thừng buộc đào bị bung ra, cây ngã đổ xuống đường, xe ô tô của họ cũng bị xước xát. May mà chủ xe thấy tôi lao động tự do nên đã không bắt đền bù, tuy nhiên, cây hoa đào đã bị gãy cành, rụng hoa, tôi phải chịu một khoản tiền cho chủ cửa hàng hoa do khách không nhận hàng nữa…”.

Những trường hợp như ông Hùng không phải là hiếm, nghề vận chuyển cây cảnh gặp khá nhiều rủi ro, nhất là thời điểm Tết, khi lượng xe cộ lưu thông trên các tuyến đường rất đông đúc. Do đó, tiêu chí hàng đầu để làm được nghề này là phải cẩn thận, chỉn chu, cây phải được bọc và nịt chắn chắn, quá trình lái xe phải luôn cẩn thận. Thực tế không ít trường hợp vì muốn tranh thủ vận chuyển nhanh để có thêm các “cuốc” khác mà xảy ra tai nạn giao thông không đáng có, tiền công vận chuyển cũng không đủ để trả tiền đền bù cho khách.