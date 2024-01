Nghi phạm giết người bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn

Nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê đã bị công an bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn ở khu đất rộng có cây dại mọc um tùm thuộc huyện Bến Lức (tỉnh Long An).

Khoảng 10h40 ngày 9/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An đã bắt được nghi phạm giết người khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh T. (SN 1997), thường trú tại ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Nghi phạm được trinh sát áp giải khỏi nơi lẩn trốn.

Trước đó, trưa 6/1, người dân nghe tiếng kêu bên trong một ki-ốt làm quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Cùng thời điểm này, một nam thanh niên nhanh chóng rời đi trên xe máy hiệu SH Mode của nạn nhân với tốc độ nhanh.

Nghi phạm giết người bị bắt giữ. Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân gần đó đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P. (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P. đã tử vong.

Sau đó, người dân phát hiện nghi phạm đi theo Đường tỉnh 830 hướng từ Đức Hòa về thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tại khu vực gần cầu Cả Nổ, người dân phát hiện nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng có cây dại mọc um tùm để lẩn trốn.

Từ đêm 6/1, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đã huy động nhiều cảnh sát bao vây, phong tỏa khu vực nghi phạm đang lẩn trốn. Do khu vực này rộng, rậm rạp nên việc truy bắt nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát đã dùng chó nghiệp vụ và flycam để truy lùng nghi phạm.